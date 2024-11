Grandes nomes do Jiu-Jitu no card do ADXC 7

Share it

No próximo domingo, dia 17 de novembro, vai rolar a sétima edição do ADXC, desta vez no Rio Centro, zona oeste do Rio de Janeiro, com direito a grandes nomes do Jiu-Jitsu mundial, como você pode conferir no card mais abaixo. O ADXC 7 vai ser transmitido ao vivo pela plataforma TX7.com.

ADXC 7

MAIN EVENTS

Rodolfo Viera vs Derek Brunson (Grappling Main Event)

Paulo Miyao vs Junior Righetti (Jiu-Jitsu Main Event)

CO-MAIN EVENTS

Meyram Maquiné vs Sebastian Serpa (Jiu-Jitsu Co-Main Event)

Piter Frank vs Gesias Cavalcante (Grappling Co-Main Event)

MAIN CARD

Ana Carolina Vieira vs Aurelie Le Vern (Grappling bout)

Espen Mathiesen vs Lucas Valente (Jiu-Jitsu bout)

Henrique Ceconi vs Javier Zaruski (Grappling bout)

Helena Crevar vs Sabrina de Sousa (Grappling bout)

Antonio Assef vs Leonardo Nascimento (Grappling Bout)

Antonio Braga Neto vs Marcus Oliveira (Jiu-Jitsu bout)

PRELIMINARY CARD

Kalim Mastouri vs Ronys Torres (Jiu-Jitsu bout)

Ruan Alvarenga vs Mukhammad Shakhbanov (Grappling bout)

Luiz Felipe Santos vs Henrique Russi (Jiu-Jitsu bout)

Jessica Caroline vs Eliana Carauni (Jiu-Jitsu bout)