PBJJF lança livro que transforma valores do Jiu-Jitsu em heróis infantis

A organização Professional Brazilian Jiu-Jitsu Federation (PBJJF) acaba de dar um passo ousado e histórico ao lançar “Liga dos Bravus – Os Guardiões do Espírito do Jiu-Jitsu”, um livro infantil que transforma os valores da arte suave em personagens, aventuras e ferramentas pedagógicas para academias no mundo inteiro.

O livro nasce da visão do presidente da federação, João Paulo Ferreira, que desde sempre acreditou que o Jiu-Jitsu poderia dialogar mais profundamente com o universo das crianças.

“Sempre senti que o Jiu-Jitsu é muito mais do que técnica, é uma jornada de formação. Mas percebia que faltava algo que conectasse esse mundo aos olhos das crianças. Elas não tinham heróis do Jiu-Jitsu para se inspirar”, explica João Paulo. Foi dessa inquietação que surgiu a ideia de criar uma história em que cada criança pudesse se enxergar como protagonista, entendendo que cada treino é uma aventura e que “a força verdadeira nasce de dentro”.

O livro inicialmente teria apenas um personagem, mas rapidamente João Paulo percebeu que precisava representar a diversidade que a PBJJF encontra ao redor do mundo.

“A PBJJF alcança vários continentes, então quis trazer essa diversidade para a história. Foi aí que nasceram os seis valores. Transformei cada um deles em um personagem para que cada criança encontrasse um Bravus que combinasse com sua personalidade e seu jeito de viver o Jiu-Jitsu”, conta.

Os Bravus se tornam, assim, ferramentas para professores e academias reforçarem disciplina, respeito, coragem, resiliência e união, pilares que sustentam a filosofia do Jiu-Jitsu desde a infância.

Uma história inspirada pela vida real

Embora se trate de uma obra infantil repleta de fantasia, sua essência nasce de experiências reais. João Paulo revela que a maior inspiração veio das competições e do ambiente das academias. “Ver as crianças enfrentando seus medos, chorando antes da luta e depois sorrindo de orgulho, ver professores acolhendo seus alunos como verdadeiros filhos, ver famílias inteiras vibrando juntas. Essas cenas reais são muito mais fortes do que qualquer ficção.”

Para ele, o livro é “uma homenagem silenciosa a quem vive o Jiu-Jitsu com amor, propósito e coração”. Mais do que um livro, a obra dialoga diretamente com a missão da PBJJF.

“Os eventos da PBJJF são uma escola paralela. Ali se aprende a lidar com ansiedade, autocontrole, respeito, frustração e superação. Quando uma criança sobe no tatame, está treinando habilidades emocionais para a vida inteira”, afirma João Paulo.

Ele reforça que, na visão da federação, vitória sem respeito não constrói legado: “O Jiu-Jitsu não é apenas um evento esportivo. É uma comunidade. Respeitar o outro e honrar o tatame são conquistas tão importantes quanto qualquer medalha.”

O livro marca o início de um projeto muito maior. João Paulo revela que a federação está criando um ecossistema educacional completo. “Esse livro é o primeiro passo de algo muito maior. Estamos construindo materiais pedagógicos, série animada, novos livros, quadrinhos, cards colecionáveis e programas infantis alinhados aos valores da Liga dos Bravus.”

Os campeonatos também receberão ações temáticas, transformando o ambiente competitivo em um espaço ainda mais lúdico e educativo. Com “Liga dos Bravus”, a PBJJF dá um passo que ultrapassa o tatame. O projeto une esporte, educação, cultura e emoção, criando um universo onde crianças se reconhecem, professores ganham novas ferramentas e o espírito do Jiu-Jitsu se fortalece.

O livro pode ser adquirido em: https://loja.uiclap.com/titulo/ua137557/