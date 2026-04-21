RFT de Marcio Cromado confirma talento na modalidade sem kimono no Rio

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A equipe RFT mostrou força e eficiência na disputa da Copa Helio Gracie, realizada pela FJJRio no último final de semana, ao conquistar o título geral no No Gi. Ao todo, foram 16 medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, resultado que, segundo o líder Marcio Cromado, reflete estratégia, qualidade técnica e superação de desafios financeiros.

“Nós não entramos com uma equipe numerosa, a equipe RFT tem muito mais atletas. A questão é que realmente é uma inscrição cara hoje em dia. Então, nós conseguimos pagar apenas 22 inscrições”, explicou Cromado, destacando a limitação no número de competidores. Ainda assim, o desempenho foi quase impecável. “Os que entraram, todos fizeram pódio e os que lutaram absoluto, todos foram campeões ou vice-campeões”, completou.

Mesmo diante de equipes maiores e tradicionais do cenário carioca, a RFT conseguiu competir em alto nível. “O nosso trabalho para montar quem ia lutar foi para realmente estarmos no pódio e lutar de igual para igual com as grandes equipes de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro”, afirmou.

Além do resultado esportivo, o treinador ressaltou o simbolismo da conquista, já que o evento aconteceu em Botafogo, bairro que abriga a sede da equipe. “Nós não poderíamos deixar ninguém ganhar no nosso bairro. A ideia não é só defender o bairro, é defender o Estado e o Brasil”, disse, ampliando a visão da equipe para competições maiores no cenário internacional.

Cromado também fez questão de destacar o orgulho pelos atletas, tanto os mais experientes quanto a nova geração. Um dos nomes citados foi o veterano “Chocolate”, que brilhou ao conquistar ouro na categoria e no absoluto. “Fiquei muito orgulhoso, principalmente em ver o Chocolate sendo campeão no peso e no absoluto. Ele é uma grande referência da nossa equipe desde o início”, afirmou, lembrando ainda ausências importantes como Jefferson Toddynho, Gustavo Dutra e Canelão.

O treinador reforçou que o sucesso da RFT vai além do No Gi. A equipe também teve bom desempenho no kimono, mostrando versatilidade. “Todos que lutaram de kimono fizeram pódio. O professor Bruno, que está à frente do jiu-jitsu, está fazendo um grande trabalho”, destacou.

Apesar dos resultados expressivos, Cromado foi direto ao apontar o principal obstáculo para voos mais altos: o investimento. “Para você ter uma ideia, temos atleta que já gastou quase dois mil reais só com inscrições esse ano. É um custo muito alto”, revelou. Ele reforça que a equipe tem potencial para competir em grandes eventos, mas precisa de apoio. “Material humano a RFT tem, e tem muito. O que falta agora é investimento para disputar os grandes eventos e enfrentar os melhores do mundo”.

Por fim, Cromado destacou que o foco segue sendo a evolução constante, dentro e fora dos tatames. “O nível é manter treinando, se manter humilde, feliz e unido. Vamos continuar trabalhando em busca do topo do pódio sempre”, concluiu.