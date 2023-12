Nicholas Meregali explica como previu que finalizaria Preguiça nas costas

Share it

Escalados para a luta principal do UFC Fight Pass Invitational 5, nas regras do Jiu-Jitsu sem kimono, Nicholas Meregali e Felipe Preguiça talvez tenham feito o duelo mais aguardado do ano no Brasil, com amigos comentando nas academias e esquinas do país.

A vitória de Meregali, no último domingo 10 de dezembro, em Las Vegas, veio na prorrogação. O astro gaúcho vencia por 5 pontos quando finalizou o mineirinho Preguiça pelas costas, no pescoço. Exatamente, aliás, como ele prometera concluir o confere.

Em conversa com Ag Fight republicada pela ESPN, Meregali explicou como tem conseguido prever como vai encerrar a luta.

“Por estudar e ser bom de Jiu-Jitsu, por saber o que estou falando, quando analiso meu oponente, eu consigo entender mais ou menos onde vou chegar e como é a maneira mais fácil de finalizar. No caso do Pena, eu sabia que seria em algum embolo ou ‘scramble’, como falei. Eu sabia que botaria ele para baixo, ele faria guarda, seria difícil passar a guarda dele, como também falei. Sabia que iria acontecer assim, a luta aconteceu do jeito que falei ontem, exatamente do jeito que falei. E não é porque tenho poderes premonitórios ou que sou um mago. Só analiso Jiu-Jitsu sem sentimento. Ele faz isso, eu faço isso, logo 2 + 2 = 4. E esse é o resultado. Quando fui para as costas, ele já estava entregue. Ele nem esperou eu encaixar o mata-leão para eu bater”, comentou.

Preguiça, em suas redes sociais, admitiu que o oponente foi melhor e que vai treinar mais a parte em pé, motivo pelo qual cansou mais que Meregali. “Essa derrota me motivou a corrigir meus erros”, garantiu o astro da GB. “Aos haters, fiquem à vontade. Aos meus torcedores, podem confiar que vou voltar com tudo, ano que vem tem ADCC e ainda vou dar muito orgulho a vocês. O mundo dá voltas”, concluiu.