Rickson: “Encaro o Parkinson como um grande oponente mas esperançoso de vencê-lo”

Mestre Rickson Gracie está lançando mais um livro sobre seu modo de encarar os desafios da vida, “Conforto na Escuridão” (Editora HarperCollins).

A ocasião o levou a ser procurado por grandes veículos e jornais, como a “Folha de São Paulo”, e o faixa-coral distribuiu lições valiosas, como de hábito.

Por vídeo de sua casa na Flórida, o mestre falou ao repórter Lucas Bombana sobre saúde, doença, alimentação e a esperança de cura.

“O médico comum me deu um remédio e mandou fazer exercícios e esperar. Mas por meio da busca de vários curadores e maneiras diferentes de interpretar essa doença, comecei a mudar minha vida. Parei de comer carne, de beber cerveja e vinho, comecei a fazer jejum, a tomar suplementos de todo tipo. Troquei a água da minha casa por água ozonizada. Uma série de coisas que ninguém me mandou fazer, mas fui pesquisando e mudando, e agora sinto que estou na melhor condição possível para lutar contra o Parkinson. Faço fisioterapia cinco vezes por semana. Estou lidando com o Parkinson com respeito de um grande oponente, mas com a esperança de conseguir vencer”, disse Rickson, que também comentou sobre a mudança da Califórnia para a Flórida, no meio deste ano.

“Tenho problemas na coluna, de lombar, várias hérnias de disco, o meu corpo está bem batido. Mas não reclamo de nada disso. Para mim, todas as minhas lesões servem como medalhas de reconhecimento do que consegui atingir. Pensar nos meus machucados não me deixa constrangido, e sim orgulhoso de ter usado ao máximo o meu corpo na representatividade do jiu-jítsu. Isso faz com que entenda que qualquer parte energética, física, que ainda tenha para usar, vou usar. Mas agora é diminuir o ritmo. Adorava surfar, parei de pegar onda, adorava treinar jiu-jítsu, parei de treinar, só dou aula atualmente. Mas continuo seguindo a minha vida feliz e otimista. Vou à praia todo dia, mudei da Califórnia para a Flórida, e está sendo ótimo porque aqui o mar é muito mais prazeroso”, disse o mestre.

