Daniel Hortegas relembra experiência com o exército e destaca como o Jiu-Jitsu vai além do esporte

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A participação de Daniel Hortegas na Lacerda Cup, realizada em Fort Benning, nos Estados Unidos, foi mais do que uma simples experiência competitiva. Integrado à rotina da American Top Team e treinando sob a liderança de Roan “Jucão” Carneiro na ATT Sandy Springs, o faixa-preta viveu um momento que, segundo ele, representa a essência mais profunda do Jiu-Jitsu.

“Jiu-Jitsu é uma ponte que vem ampliando seu alcance. Perceber que nessas décadas de dedicação a um propósito de evoluir como atleta me trouxe até esse acontecimento, onde o Jiu-Jitsu retorna à sua prática original, de forma marcial e não puramente esportiva, foi muito interessante”, destacou Hortegas. “Presenciar o Exército Americano sendo beneficiado pela prática do Jiu-Jitsu e, de alguma forma, poder fazer parte disso foi muito gratificante.”

Com uma trajetória consolidada, que inclui títulos mundiais pela IBJJF, participação no ADCC e lutas de MMA no Brasil e no exterior, Hortegas vê sua história diretamente conectada ao ambiente que o levou até essa experiência. A relação de longa data com a American Top Team e a parceria com Jucão foram determinantes.

“Foi através desses resultados e da dedicação que consegui chegar até eles que recebi o convite para retornar aos Estados Unidos e treinar na American Top Team, equipe da qual faço parte desde 2005. Uma coisa conecta a outra. Por estar aqui treinando com meu amigo de longa data, o Jucão, na ATT Sandy Springs, surgiu o convite para participar e ajudar o Luan Chileno na Lacerda Cup”, explicou.

Segundo o faixa-preta, estar inserido em um ambiente de alto nível como o da equipe americana reforça a importância de se manter ativo e em constante evolução, não apenas como atleta, mas como alguém capaz de impactar outras pessoas através da arte marcial.

“Estar ali foi uma grande confirmação de quão essencial é estarmos ativos e operantes na prática e na evolução constante, pois nossa contribuição como atleta e artista marcial para a sociedade transcende os eventos esportivos e de entretenimento”, afirmou.

A experiência ganhou ainda mais significado ao dividir o ambiente com atletas como Luan Chileno, brasileiro que construiu carreira no muay thai antes de ingressar no exército americano. Para Hortegas, esse tipo de trajetória evidencia o impacto das artes marciais na formação humana e na construção de novos caminhos.

“O Luan demonstrou que o esporte te prepara para novas jornadas. O alto rendimento te dá a capacidade de lidar com qualquer nível de desafio e superar dificuldades em prol de algo maior. E quando olhamos para a história do Pedro Lacerda, que dá nome ao evento, vemos um legado que transcende a própria vida. Isso é incrível”, afirmou.

Ao longo dos anos, Hortegas passou a enxergar com mais clareza o papel do Jiu-Jitsu como ferramenta de transformação, algo que, segundo ele, sempre esteve presente, mas hoje ganha ainda mais relevância dentro e fora dos tatames.

“Sempre foi um paralelo. Mesmo com foco competitivo, estamos lidando com pessoas o tempo todo. A capacidade de adaptação, de superar dificuldades e persistir se transforma em uma oportunidade de servir, seja como suporte emocional ou como referência para quem precisa de um caminho”, analisou.

Fora dos tatames, essa filosofia também se reflete na vida pessoal. “Existe uma força invisível que é o grande diferencial de quem pratica Jiu-Jitsu a longo prazo. Os benefícios são para toda a vida. Hoje, como pai, vejo meus filhos se beneficiando desses valores e das capacidades físicas e psicológicas que o esporte proporciona”, concluiu.