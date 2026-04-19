BJJ Defense: Sérgio Ignacio lança curso de defesa para você se sentir protegido no dia a dia

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Mestre Sérgio Ignacio iniciou sua trajetória no Rio de Janeiro, na firma de segurança privada do pai, um honrado tenente da Aeronáutica e ex-lutador de boxe e vale-tudo em Belém do Pará.

Sérgio aprendeu rápido que as ruas apresentavam cenários imprevisíveis, com confrontos físicos e ocorrências de alto risco onde o sucesso jamais era garantido. Tratou, assim, de ir em busca de algo mais confiável do que as armas, e mais garantido do que a sorte: o conhecimento.

Instruído por alguns dos mais preparados e experientes instrutores em todos os campos, mestre Sérgio Ignacio se tornou uma enciclopédia de técnicas, conhecimentos táticos e estratégicos de defesa – após experiências vividas na pele, e que hoje podem ajudar pessoas durante operações policiais complexas ou em situações tão corriqueiras quanto uma noite no metrô.

O renomado comissário de polícia, hoje um ativo instrutor faixa-coral de Jiu-Jitsu na Flórida, já viveu diversas situações de alto risco, como em 2016, quando quase perdeu a vida numa operação nas vielas da Vila Cruzeiro, bairro do Rio de Janeiro, após uma granada quicar e estacionar entre seus pés. Sobreviveu aos estilhaços graças aos ensinamentos que aprendeu, aliado ao sangue frio sob máxima pressão, qualidade aprendida nas ruas e nos tatames.

“Não era a minha hora”, reflete o mestre, que se tornou uma ponte sólida entre as artes marciais e a segurança pública e privada. Ao rever sua trajetória, Sérgio Ignacio avalia:

“Sou um policial experiente e se sobrevivi até aqui, foi graças aos excelentes instrutores e parceiros de combates e treinamentos que tive desde os anos 1980. O que aprendi na ativa eu faço questão de passar adiante nas aulas de BJJ Defense, um curso em benefício de instrutores e professores de artes marciais, de agentes de segurança pública e privada, e de pessoas de todas as idades da sociedade civil. O instrutor que se preza quer que seus alunos sejam melhores do que ele foi, e é assim que sempre procuro ensinar. Como diz um amigo: eu não guardo dinheiro, vou guardar conhecimento?”

Mestre Sérgio iniciou no Jiu-Jitsu no início da década de 1980, levado por seu amigo Renzo Gracie, e foi um dos primeiros alunos da renomada equipe Gracie Barra. Foi parceiro de treinos de Renzo e o acompanhou em diversas lutas de MMA nos Estados Unidos e Japão.

O Jiu-Jitsu e o estudo de artes de combate lhe forneceram recursos e detalhes técnicos inestimáveis, que salvaram-no de incontáveis apuros como policial. Passou a ensinar e a formar a visão de milhares de bons policiais no Rio de Janeiro.

Ao longo dos anos, destacou-se também no setor de segurança privada, com participação em eventos nacionais e internacionais, fazendo a segurança de celebridades, autoridades e do público em geral.

É essa vivência prática e testada em situações reais que ele procura transmitir através do sistema de ensino batizado de BJJ Defense em academias de todo o planeta, dos tatames de corporações policiais a escolas de Jiu-Jitsu na Flórida, Rio e Nova York, de todas as bandeiras e escuderias.

A instrução de BJJ Defense ocorre em treinamentos de algumas horas ou seminários segmentados em módulos, a depender da demanda dos interessados. Os cursos já atenderam academias, a forças de seguranças públicas, setor privado, instrutores de Jiu-Jitsu em busca de especialização e a sociedade civil em geral, em escolas como a Renzo Gracie Upper West Side, do professor Luca Atalla, e a Ralph Gracie do professor Regis Calixto.

* Confira cenas de um dos cursos de BJJ Defense, em Nova York:

O mestre de Jiu-Jitsu explicou, ainda, como adaptou e condensou tudo que vivenciou na ativa. Afinal, Sérgio Ignacio acumula especializações em diversos cursos e treinamentos, e desenvolveu e implementou os mais renomados cursos táticos para policiais civis do Rio de Janeiro, como o Curso de Operações Táticas Especiais (COTE) da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (CORE).

“O sistema BJJ Defense é uma ponte entre a defesa pessoal clássica e as necessidades percebidas hoje no mundo contemporâneo. Nada do que funciona é descartado nos meus cursos, em que procuro fazer o máximo de conexão com a vida real. A filosofia do que ensino é oferecer o máximo de recursos para os profissionais ou cidadãos evitarem qualquer confronto. Ao se afastar do problema, terão mais chance de voltar para casa seguros. Sempre pode haver imprevistos nas ruas, o resultado pode ser o inesperado, mas o treinamento faz aumentar nossas chances de vitória ou sobrevivência”, analisou o mestre, que também atuou como segurança privado da sede brasileira em cinco Jogos Olímpicos, em Atlanta, Sydney, Atenas, Londres e Rio.

“Há um protocolo conhecido nos EUA, que ensina como agir na iminência de crises e ataques, cujo lema é ‘se possível evite o confronto: Corra ou esconda-se, se não for possível, lute’. O que a instrução de BJJ Defense procura transmitir de maneira muito prática e objetiva, é como usar: Técnica-Tática-Estratégia para aumentar as suas chances de sucesso num momento difícil”, resumiu mestre Sérgio.

Para o policial e instrutor, a dinâmica real dos acontecimentos é que irá nos mostrar o que é necessário e possível de ser feito, as vezes até para ter a oportunidade de fugir e/ou se esconder, pode ser inevitável ter que lutar. Afinal, vítimas sob ameaça precisam encontrar saídas e soluções num piscar de olhos, e para que isso seja feito de modo eficiente, é preciso conhecimento. A partir do treinamento, os alunos desenvolvem não apenas capacidades para a reação física, mas também atributos essenciais como tempo de reação, posicionamento adequado, percepção do cenário e capacidade de tomar decisões sob pressão.

Quem teve a oportunidade de estudar e aprender com o mestre, não cansa de elogiar sua didática e seu sistema. Caso do delegado de polícia e ex-secretário de polícia civil do Rio Marcus Vinícius:

“Sérgio Ignacio é um dos melhores policiais civis da história do Rio de Janeiro. Sua capacidade rara de aliar e multiplicar seus conhecimentos operacionais, táticos e técnicos o fizeram uma referência para mim, assim como para milhares de policiais do Rio. Tive a sorte de tê-lo como professor na academia de polícia e tive o prazer de acompanhá-lo em inúmeras operações nas ruas. Eu acredito que algumas de suas mais valiosas qualidades, como a disciplina, a hierarquia e a calma, ele traz de uma vida inteira dedicada ao esporte nos tatames, bem como dos treinamentos e das operações policiais.”

Ou como resumiu seu amigo Renzo Gracie, campeão de MMA: “O motivo de eu ter me tornado o campeão que sou foi ter treinado diariamente com ele desde a faixa-azul. Não perca a oportunidade de aprender com esse mestre.”

* Para mais informações, faça contato pelo email: bjjdefense1@gmail.com.

* Visite o portal de SI no endereço Bjjdefense.com, e siga o mestre no Instagram, aqui.

* A seguir, confira alguns depoimentos sobre o trabalho de mestre Sérgio Ignacio:

* Renzo Gracie, mestre de Jiu-Jitsu

“Sérgio Ignacio é hoje um dos dez maiores peritos em técnicas de defesa pessoal do planeta, por um motivo singelo: seu arsenal técnico consegue ser eficiente dentro de um ringue, de um beco ou de um carro em movimento. O motivo de eu ter me tornado o campeão que sou foi ter treinado diariamente com ele desde a faixa-azul. Não perca a oportunidade de aprender com esse mestre.”

* Victor César dos Santos, delegado de polícia federal e secretário de segurança do estado do Rio

“A atuação de Sérgio Ignacio na área de treinamento e capacitação foi uma virada de chave para a polícia civil, no que diz respeito ao emprego e mudança de formatação das unidades de operações especiais. Ele participou da criação da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, e suas subdivisões. Sua experiência como instrutor de Jiu-Jitsu, associada aos vários cursos que fez pelo mundo, ajudou a segurança pública, ao promover mais eficiência e eficácia às técnicas utilizadas nas operações. Seus ensinamentos ajudaram a preservar a vida de gerações de policiais, e preveniram incontáveis ocorrências de danos colaterais durante operações em áreas de altíssimo risco no Rio.”

* Rodrigo Oliveira, faixa-preta, delegado de polícia veterano e um dos mais longevos coordenadores da CORE no Rio

“Como policial e instrutor, Sérgio Ignacio é um mestre fora da curva. Lealdade incondicional, capacidade técnica rara e uma disposição para trabalho pouco vista ao longo de minha carreira. Lembro com muito orgulho da inauguração da CORE Jiu-Jitsu, agremiação na sede da Coordenadoria de Recursos Especiais da polícia do Rio, uma conquista dele, numa tarde com a presença de grande mestre Robson Gracie. Como faixa-preta, ele sempre se guiou pela filosofia ‘Em qualquer hora, com qualquer tempo e em qualquer lugar’. Muito me orgulho de ter servido ao seu lado.”

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