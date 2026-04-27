Rerisson Gabriel prioriza Brasileiro e Mundial de Jiu-Jitsu antes de revanche contra Baby Shark

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Em meio a uma temporada intensa, o faixa-preta da Alliance Rio Rerisson Gabriel definiu suas prioridades antes de subir novamente ao tatame em lutas casadas. O atleta revelou que o foco imediato está nas principais competições do calendário da IBJJF: o Campeonato Brasileiro, que está rolando em São Paulo, e o Mundial de Jiu-Jitsu, que acontecem antes de sua aguardada revanche no Connect Heroes.

“No momento estou me preparando para o Brasileiro e Mundial”, afirmou Rerisson, deixando claro que a busca por títulos nas competições tradicionais segue como objetivo central. Ele ainda reforçou o planejamento para a temporada: “Esse ano pretendo lutar o Brasileiro, Mundial e mais algumas lutas casadas, com e sem quimono”.

Na sequência do calendário, o atleta terá um desafio de peso: a revanche contra Diogo Reis, o “Baby Shark”, marcada para o dia 11 de julho, no Connect Heroes. Mesmo diante de um adversário de alto nível, Rerisson demonstra tranquilidade. “Estou bem tranquilo. Por mais que eu vá lutar com um super campeão, essa luta será um momento muito marcante na minha carreira por estar lutando dentro de casa e no primeiro evento do Connect Heroes”, destacou.

Sobre sua forma de encarar os combates, o faixa-preta explicou que prefere não se prender a um roteiro rígido. “Eu nunca tenho uma estratégia completa, só imagino como eu quero começar a luta e o resto vou desenvolvendo”, disse, evidenciando sua leitura de luta e capacidade de adaptação.

Após projetar os próximos compromissos, Rerisson também fez um balanço recente de suas atuações. Em sua participação no UFC BJJ, ele viveu uma experiência inédita em lutas casadas. “Foi uma experiência incrível. O UFC BJJ foi meu primeiro evento de luta casada e ter um papel tão grande foi realmente especial. Já foi conversado uma próxima luta, mas não temos datas ainda”, revelou.

Já no Pan-Americano da IBJJF, onde ficou com o bronze após ter sido campeão em 2025, o atleta avaliou sua performance de forma positiva, apesar do resultado. “Por mais que eu tenha perdido, senti que melhorei muito minha performance. Acho que aconteceu um erro que causou minha derrota”, concluiu.