Embalado pelo título brasileiro, Wilson Bueno mira vaga no GP master do BJJ Stars

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O faixa-preta da Checkmat, Wilson Bueno, vive um dos momentos mais consistentes da carreira. Recém-coroado campeão do Brasileiro da CBJJ no último fim de semana, o atleta aproveita a sequência de resultados expressivos para reforçar seu nome como candidato ao GP de masters do BJJ Stars. Com um currículo sólido na categoria, ele não esconde o desejo de integrar o card e aposta no próprio desempenho para justificar a oportunidade.

“Eu acredito que estão pedindo muito meu nome pelo trabalho sólido que eu estou fazendo desde que entrei na categoria. São dois títulos europeus, dois brasileiros, dois mundiais e um Pan, sem contar os de kimono, e tudo isso em apenas dois anos”, destacou.

Além dos resultados, Wilson acredita que seu estilo de luta é um diferencial dentro da categoria master. Segundo ele, há uma adaptação moderna do jogo, que aproxima o ritmo da divisão adulta e eleva o nível das disputas. “Creio que eu trouxe um pouco da categoria adulto pro master, com guardas diferentes, muitos ataques de pernas, joelho e ataques em pé”, explicou.

Caso receba o convite para o BJJ Stars, o faixa-preta garante que o público verá sua melhor versão. “Se eu for contratado, pode ter certeza que eles vão ver minha versão mais feliz e animada dentro de um tatame. Vou realizar um sonho”, afirmou.

Sobre possíveis adversários, Wilson adota postura aberta e demonstra confiança para encarar qualquer nome presente no GP. “Eu luto com qualquer master que estiver no GP. Não tem um nome específico, todas as lutas com certeza serão dignas de final de absoluto de mundial”, projetou. Ainda assim, ele acredita que grandes nomes devem compor o evento. “Creio que estejam no evento o Pichininga, Formiga, Piter, Cyborg e Horlando Monteiro”, completou.

O atleta também analisou o crescimento da categoria master no cenário competitivo, destacando um fator emocional como diferencial. “Creio que o master luta mais feliz, a atmosfera é outra. Não precisamos desafiar ninguém para gerar rivalidade, a maioria já conquistou seu lugar ao sol e luta porque ama estar ali”, disse.

No Brasileiro, que reforçou ainda mais sua campanha por uma vaga no GP, Wilson mostrou versatilidade e superação. “Optei por jogar diferente, um Jiu-Jitsu mais agressivo, com muito mais scrambles. Foi perfeito até a semifinal, onde mesmo finalizando o adversário na estratégia traçada, senti uma lesão e precisei lutar a final de forma mais segura, sem me expor tanto”, revelou.

Mesmo com o contratempo, o desempenho foi dominante: cinco lutas e quatro finalizações, além do ajuste de peso durante a competição. “Foram menos 12 quilos. Agora, se eu for chamado para o BJJ Stars, vou voltar para os 112kg”, brincou.

Com títulos, desempenho e confiança em alta, Wilson Bueno faz sua parte dentro e fora dos tatames, enquanto aguarda a oportunidade de brilhar em um dos principais palcos do Jiu-Jitsu profissional.