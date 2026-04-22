Eduardo “Português” Santoro destaca lições do Jiu-Jitsu que moldaram sua trajetória dentro e fora do tatame

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Recém-campeão do Orange County International Open da IBJJF, o faixa-preta Eduardo “Português” Santoro vive um momento especial na carreira. Líder da Excellence School of Jiu-Jitsu, ele se prepara agora para mais um compromisso internacional: no dia 23 de abril, embarca para a Irlanda, onde ministrará seminários em Dublin e Galway, país onde também mantém duas filiais da equipe.

Com uma trajetória iniciada em 1993, Santoro construiu sua base em ambientes de forte disciplina, fator que considera determinante para sua formação. “Minha jornada começou no final de 1993, na Companhia Paulista, com o professor Max. Foi uma fase de formação extremamente dura. Ali aprendi, desde cedo, o valor do respeito, da disciplina e do trabalho intenso”, relembra.

Ao longo dos anos, o faixa-preta acumulou experiências ao lado de grandes nomes do Jiu-Jitsu, que ajudaram a moldar sua visão dentro e fora do tatame. “Passei também anos importantes com o mestre Guigo, uma pessoa de coração gigante, onde construí grandes amizades e vivi treinos memoráveis.” Na sequência, integrou a Alliance São Paulo, sob a liderança de Fábio Gurgel. “Evoluí não só tecnicamente, mas também na forma de enxergar gestão e liderança dentro do esporte.”

A vivência internacional também foi fundamental em sua evolução. Em Los Angeles, treinou com Cobrinha, referência mundial na modalidade. “Ele é um exemplo de disciplina e excelência técnica.” Outro nome marcante em sua trajetória é Romero Jacaré. “Mais do que um mestre, é um amigo verdadeiro e uma referência de caráter, simplicidade e humanidade.”

Com anos de experiência em competições, Santoro destaca que as principais lições do esporte vão além dos resultados. “Com o tempo, você entende que medalhas não definem quem você é. O que realmente permanece é o respeito que você conquista pela sua postura, pelo seu caráter e pela forma como trata as pessoas. Títulos passam. A essência fica”, afirma. “Hoje, me sinto realizado por ser bem recebido em qualquer lugar onde vou treinar. Isso não vem das vitórias, mas do respeito genuíno que procuro ter com todos.”

Essa filosofia é a base do seu trabalho como professor, especialmente nos seminários que realiza ao redor do mundo. “Levo comigo uma combinação que considero essencial: uma base ‘old school’, construída com disciplina e fundamentos sólidos, aliada a uma constante atualização”, explica.

Mais do que técnica, Santoro busca transmitir valores. “A técnica é fundamental, sem dúvida. Mas ela é apenas uma parte. Faço questão de transmitir também a filosofia do Jiu-Jitsu e toda a vivência que adquiri ao longo dos anos. O tatame é um reflexo da vida. As lições que aprendemos ali podem, e devem, ser levadas para fora dele.”

Ao olhar para o futuro, ele é claro sobre o legado que deseja deixar. “Quero ser lembrado como alguém que nunca deixou de aprender. Alguém que manteve a mente aberta, que valorizou o simples e que entendeu que sempre há algo a aprender, com qualquer pessoa.”

Por fim, reforça os valores que considera essenciais. “Respeito, amizade e simplicidade valem mais do que qualquer medalha. No final, são poucas as pessoas que realmente permanecem ao nosso lado, e são essas que importam.” E conclui: “Meu legado é simples: tratar todos da mesma forma. Seja um grande ídolo, um empresário de sucesso ou um trabalhador comum. Para mim, todos merecem o mesmo respeito.”

Confira abaixo o faixa-preta em ação no Orange County International Open da IBJJF: