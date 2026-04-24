Minotouro ressalta importância do trabalho social no Jiu-Jitsu durante evento do Brasileiro de Equipes da LBJJ

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A LJJB (Liga de Jiu-Jitsu Brasileiro) deu mais um passo na preparação para sua próxima etapa, marcada para o dia 9 de maio, no Club Municipal, na Tijuca (RJ), e contou com um reforço de peso fora dos tatames. A presença de Rogério Minotouro foi o principal destaque do sorteio dos confrontos do Brasileiro de Equipes, realizado na sede da Premium Office Precatório, agregando relevância institucional ao evento e aproximando ainda mais o MMA do universo do Jiu-Jitsu competitivo.

Durante a coletiva de imprensa realizada após a definição das chaves, Minotouro ressaltou a importância da iniciativa da liga, não apenas no desenvolvimento técnico da modalidade, mas também no impacto social gerado a partir do esporte. “É muito importante ver uma organização como a LJJB fomentando o Jiu-Jitsu de forma estruturada, criando oportunidades para os jovens atletas evoluírem dentro do esporte”, afirmou Rogério, que construiu carreira sólida no UFC e no PRIDE.

O ex-lutador também destacou o papel transformador do Jiu-Jitsu em projetos sociais, tema com o qual possui forte ligação ao longo de sua trajetória. “O Jiu-Jitsu vai muito além da competição. Ele é uma ferramenta de transformação social, disciplina e formação de caráter. Iniciativas como essa da LJJB fazem a diferença na vida de muita gente”, completou Minotouro, reforçando o alcance do trabalho desenvolvido pela Liga de Jiu-Jitsu Brasileiro.

Dentro do tatame, o Brasileiro de Equipes da LJJB promete confrontos equilibrados logo em sua edição inaugural. O sorteio definiu os duelos entre Infight e Carlson Gracie em uma das semifinais, enquanto Double Five e De La Riva medem forças na outra chave, em combates que devem testar o nível técnico dos atletas envolvidos.

O projeto resgata um formato tradicional no cenário da arte suave, trazendo de volta disputas por equipes que marcaram gerações. Nesta fase inicial, a competição contará com atletas da categoria juvenil faixa-azul masculino, com perspectiva de expansão futura para incluir competidores da divisão adulto e ampliar o alcance esportivo da iniciativa.

Além do Brasileiro de Equipes, a etapa do dia 9 de maio contará com a realização da Copa do Brasil ao longo de todo o dia, consolidando uma programação extensa para o público. Com o respaldo de nomes históricos como Minotouro e a participação de academias tradicionais, a expectativa é de casa cheia no Club Municipal, reforçando o crescimento da LJJB no cenário nacional do Jiu-Jitsu.