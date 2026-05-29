Copa Prime reúne 849 atletas em Montenegro e marca o início da Tríplice Coroa 2026

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O município de Montenegro viveu, no último dia 24 de maio, o maior evento de Jiu-Jitsu realizado em sua história. A VI Etapa da Copa Prime de Jiu-Jitsu reuniu 849 atletas no SESI Montenegro e transformou a cidade em um dos grandes polos do esporte no Rio Grande do Sul, consolidando mais um capítulo de crescimento do maior circuito do Sul do País.

Abrindo oficialmente a Tríplice Coroa, segunda trilogia da temporada 2026, o evento teve peso 02 no Ranking Geral e iniciou a disputa pelas segundas vagas diretas para a Copa dos Campeões 2026. A etapa elevou a intensidade da temporada e colocou atletas de diferentes regiões do Estado em confrontos decisivos na corrida pelos títulos do ano.

Ao longo do dia, foram realizadas 750 lutas distribuídas em 338 categorias, envolvendo atletas com kimono (GI) e sem kimono (NO-GI) em um espetáculo de alto rendimento, competitividade e diversidade esportiva.

A abrangência regional do evento reforçou a força da Copa Prime no cenário estadual. Atletas de diversas regiões do Rio Grande do Sul estiveram presentes na competição, movimentando o esporte e fortalecendo a integração entre equipes de diferentes cidades do Estado.

Mais do que uma competição, a etapa também teve forte impacto social. Com patrocínio da Panvel Farmácias e da Prefeitura Municipal de Montenegro, o evento abriu suas portas para a comunidade através do ingresso social, permitindo que moradores acompanhassem o campeonato mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

A ação mobilizou a população e arrecadou mais de 200kg de alimentos, posteriormente destinados ao Banco de Alimentos do Município, reforçando o papel do esporte como ferramenta de transformação social e aproximação com a comunidade.

A combinação entre poder público, iniciativa privada e esporte possibilitou a realização de uma etapa histórica para Montenegro, ampliando o acesso da população ao Jiu-Jitsu e fortalecendo o desenvolvimento da modalidade na região.

Dentro dos tatames, a VI Etapa também teve importância estratégica na construção da temporada. Além da pontuação no Ranking Geral, os resultados passam a desenhar o cenário da Tríplice Coroa, trilogia que terá sequência nos próximos dois meses e será determinante para a definição de atletas classificados diretamente para a Copa dos Campeões, o evento mais aguardado do calendário da Copa Prime.

Destaque para os campeões absoluto faixa preta da etapa:

Adulto Masculino: Cristhyan da Rosa Pires

Adulto Feminino: Cintia Camargo da Fontoura Honorato

Master 1 Masculino: Fabricio Padilha da Silva

Master 1+2+3 Feminino: Carina Ap. de Brito Brandão Honorato

Master 2 Masculino: Renan Mota Romeu

Master 3 Masculino: Carlos Alexandre da Silveira Oliveira

Master 4 Masculino: Luciano Pinto da Silva

Master 5+6 Masculino: Sergio Primo Pereira

A próxima parada já está marcada: no dia 21 de junho, a cidade de Gravataí recebe a V Etapa da Copa Prime de Jiu-Jitsu, na Radar Sports, dando continuidade à Tríplice Coroa 2026.

As inscrições estão abertas pelo site prosports.soucompetidor.com.br.

A temporada segue em ritmo acelerado e confirma, etapa após etapa, a força da Copa Prime como referência do Jiu-Jitsu competitivo no Sul do Brasil.