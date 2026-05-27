Professor Alex Gil lança a escola Take It Easy Natural Jiu-Jitsu

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“Turbulências surgem para fomentar grandes viradas em nossas vidas”, diz o professor Alex Gil, assimilando com otimismo todos os desafios que envolvem a saída de uma escuderia e o início de um novo ciclo no Jiu-Jitsu. “Agora estou numa ralação pesada, mas confio em Deus e no meu talento. Estou muito motivado em levar o nome da minha nova escola para o Mundo!”

Gil se refere à Take It Easy Natural Jiu-Jitsu, algo como “leve a vida de boa, sem se estressar”, uma marca que revela uma baita filosofia de vida. “Em 2010, diante de uma rotina muito intensa de trabalho e treinos, sofri um AVC hemorrágico. Enquanto lutava pela minha vida, eu tinha dois desejos muito fortes: voltar para a minha família e para o tatame, mesmo que fosse somente para treinos leves. Esse susto todo que passei me levou a refletir sobre a busca do equilíbrio na vida.”

Em um mundo obcecado por rendimento a qualquer custo, a proposta de Alex Gil é o equilíbrio entre a alta performance e a saúde mental. Uma visão, digamos, “humanizada” vai ditar o ritmo do novo dojô. Para diferenciar seu espaço em Manaus, “uma cidade com equipes a cada esquina”, Alex uniu sua experiência de tatame à gestão profissional, firmando parcerias estratégicas para garantir que a escola seja um ambiente de excelência e acolhimento.

O professor ainda turbina a divulgação da escola com muita criatividade em postagens na internet. Formado em publicidade e apaixonado por música, Alex diverte milhares de pessoas nas redes sociais com vídeos cheios de humor e técnicas afiadas, como é o caso das “Aventuras do Macaco Cósmico.” Confira esse e muitos outros talentos do professor Alex Gil na entrevista a seguir. Oss!

GRACIEMAG: Você está num momento muito importante da sua carreira, um momento de transição. Onde você sai de uma longa história com sua antiga equipe e acaba de lançar a Take It Easy Natural Jiu-Jitsu. A que se deve essa mudança, Professor?

ALEX GIL: Minha saída não foi algo que eu esperava e eu não tinha nem ideia do que fazer, com isso o lançamento da Take it Easy Natural Jiu-Jitsu tem sido um grande desafio em vários aspectos. Mas acredito que essas “turbulências” surgem para grandes viradas em nossas vidas. Agora estou numa ralação pesada, mas confio em Deus e no meu trabalho. Estou muito motivado em levar o nome da minha escola para o Mundo!



Qual é o foco principal da nova academia? Competições esportivas, defesa pessoal, qualidade de vida? O que a escola oferece de diferente em relação ao seu antigo dojô e como foi o processo de concepção da nova marca?

Meu foco é cuidar de pessoas! E acredito que meu diferencial seja a habilidade de fazer com que cada aluno alcance seus objetivos através de uma rotina que equilibre a disciplina e a felicidade. Dentro disso eu consigo atender bem todos os alunos: seja um competidor de alto nível, uma criança que precisa de disciplina e resiliência ou alguém que queira apenas melhoria na qualidade de vida.

Take It Easy (algo como, “leve a vida de boa, sem se estressar”) é uma marca que revela também uma “filosofia de vida”, correto? Você poderia falar um pouco sobre o nome da academia?

Em 2010, diante de uma rotina muito intensa de trabalho e treinos, eu tive um sério problema de saúde (AVC Hemorrágico) e enquanto lutava pela minha vida, eu tinha dois desejos muito fortes: voltar para a minha família e para o tatame, mesmo que fosse somente para treinos leves. Esse susto todo que passei me levou a refletir sobre a busca do equilíbrio na vida. Hoje, mais do que nunca ouvimos por aí o termo “performar”. É claro que todos queremos vencer uma competição, uma promoção no trabalho, aprovação num concurso etc…mas isso tudo a custo de quê?! Então a Take it Easy Natural veio como um caminho para que a gente nunca perca a nossa verdadeira essência, mesmo diante de toda essa pressão que o mundo nos impõe. A marca foi criada em 2014 inicialmente para vender kimono, rash e equipamentos, e agora achei oportuno posicioná-la também para uma escola de Jiu-Jitsu onde se aplica a mesma filosofia.

Neste momento de mudança você não apenas olha para o futuro, mas também para o passado, para a sua história no BJJ, e usa a sua experiência na arte suave para dar os próximos passos de forma firme e equilibrada. Tendo isso em mente, quais foram as principais lições que você aprendeu ao longo da sua trajetória no Jiu-Jitsu e quais são os momentos mais inesquecíveis?

Comecei no Jiu-Jitsu em 1994. Minha jornada sempre foi abençoada pela oportunidade de aprender com os melhores do mundo: irmãos Monteiro em Manaus, onde peguei todas as faixas, recebendo a preta dos professores Almério (Monteiro/Manfight), Maik Matos, Saulo, Xande Ribeiro e Fredson, Rilion Gracie e toda a família. E o que levo de ensinamento é que ser professor de arte marcial não é ter um emprego ou um “bico” pra complementar a renda. Trata-se de uma vida dedicada a servir ao próximo! Sobre os momentos inesquecíveis, vou destacar o dia que o Xande me convidou para o Jiu-Jitsu na Monteiro quando a gente tinha 13 ou 14 anos (foi depois de uma porrada no futebol… kkkk). E preciso destacar também tudo que eu aprendi e vivi com o meu eterno irmão Maik Matos.

Além do novo dojô, você tem uma presença muito marcante no mundo digital, com videoaulas de Jiu-Jitsu muito bem humoradas e com uma didática excepcional. Como você desenvolveu esse talento em falar diante da câmera? E qual a importância do seu trabalho nas redes sociais para a sua carreira?

Minha formação e experiência como músico e publicitário (redator/roteirista) me ajudaram bastante nisso tudo. Mas acredito também que a arte marcial, numa visão mais completa, deve trabalhar no indivíduo todas as suas formas de expressão do corpo e da mente. É nessa busca que eu fui aprimorando a minha comunicação e didática nas aulas que ministro e nos conteúdos da internet. Acho que estou conseguindo me conectar com o público justamente por alinhar conteúdos bem técnicos à linguagem bem humorada, como “As Aventuras do Macaco Cósmico.” Tudo sem perder a linha do respeito e da decência que devemos manter no ambiente marcial. Outro ponto é que meus conteúdos trazem uma forte identidade porque eu me recuso a escrever com a ajuda da IA (chat gpt), eu a uso somente para desenhar algumas capas do Macaco Cósmico e o resto é puramente a minha criatividade brincando com os temas da Amazônia e outras conexões culturais. Dessa forma meus conteúdos ajudam a trazer cada vez mais adeptos para o Jiu-Jitsu, principalmente as pessoas que têm um certo receio em iniciar a prática de um esporte de combate.



Quais são os principais desafios para um empreendedor de Jiu-Jitsu no mercado de academias em Manaus, no Amazonas?

Cara, aqui em Manaus podemos dizer com tranquilidade que existe um tatame em cada quarteirão na cidade inteira! São inúmeros lugares onde as pessoas treinam de graça ou por um preço bem acessível. Então pra empreender aqui com o Jiu-Jitsu você deve oferecer excelência não só no conhecimento técnico da luta mas também em todos os outros pontos (serviço, estrutura, gestão etc.). Como eu sei que não sou “faixa-preta” em tudo na vida, sempre ouvi os meus amigos e alunos que entendem do assunto. Dentre eles, o Fabio Delta, um amigo/aluno que tem me ensinado muito e acabou firmando esta parceria da sua empresa GRUPO SOU com o Projeto da escola TAKE IT EASY. Resumindo: o professor de Jiu-Jitsu deve saber ser aluno de novo para aprender a empreender e cuidar melhor dos negócios. Tem muita luta que rola fora do tatame!