Após manter o cinturão peso-galo do UFC BJJ, Cássia Moura vai em busca do ouro no Mundial da IBJJF

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Com apenas 20 anos de idade, Cássia Moura vive um momento espetacular em sua carreira. Atual campeã peso-galo feminina do UFC BJJ, a carioca defendeu com sucesso seu cinturão na última quinta-feira (21), durante a oitava edição do evento, realizada em Las Vegas (EUA). A pupila do professor Bruno Bastos teve uma atuação dominante em sua primeira defesa de título e finalizou a compatriota Sabrina Gondim com um justo mata-leão no segundo round, mantendo a coroa da divisão.

Com o resultado positivo, Cássia Moura manteve sua invencibilidade lutando pela plataforma do Ultimate. Já são quatro vitórias conquistadas na organização — sobre Talita Alencar, Alexandria Enriquez, Ffion Davies e Sabrina Gondim. Anteriormente, a atleta de Realengo, no Rio de Janeiro, já havia vencido outros dois combates disputados no UFC Invitational.

“Estou muito feliz porque essa foi a minha primeira finalização no evento. Eu gosto de lutar de forma agressiva, então queria conseguir uma finalização no UFC BJJ. E finalmente consegui. Na próxima, quero fazer a luta principal e também disputar o título do peso-mosca para me tornar uma campeã dupla da organização. Vou trabalhar muito por isso e tenho certeza de que consigo conquistar esse objetivo”, disse Cássia.

Com a defesa de cinturão bem-sucedida na divisão peso-galo, a faixa-preta da LEAD BJJ agora vai vestir o kimono em busca do seu primeiro título mundial na faixa-preta. Ela está confirmada na divisão peso-leve, que conta com atletas de destaque, como Sarah Galvão, Janaína Lebre, Mayara Melo e Giovanna Leite.

O Mundial da IBJJF acontece nesta semana, na tradicional Pirâmide de Long Beach, na Califórnia (EUA).