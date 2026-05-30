Iron Man MMA 28 lota ginásio, entrega grandes lutas e se consolida entre os principais eventos de MMA do Brasil

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A 28ª edição do Iron Man MMA confirmou mais uma vez por que o evento é apontado como um dos principais shows de artes marciais mistas do Brasil. Realizado na última sexta-feira (29) no ginásio da AABB, em Belém do Pará, o evento reuniu casa cheia, organização impecável, estrutura de padrão internacional e um card repleto de grandes combates, consolidando ainda mais sua relevância no cenário nacional.

Além da qualidade técnica apresentada dentro do cage, o Iron Man MMA segue se destacando pela valorização dos atletas, pelo profissionalismo na condução do espetáculo e pelo compromisso com pautas sociais importantes, características que vêm tornando a organização uma referência no país.

O grande destaque da noite foi a conquista de Marina Monteiro. A atleta mostrou personalidade e alto nível técnico ao finalizar Taynara Silva com uma chave de braço e conquistar o cinturão da categoria até 52kg. Com mais uma atuação dominante, Marina dá um importante passo em sua carreira e reforça seu nome como uma das atletas brasileiras mais promissoras da atualidade, ficando cada vez mais próxima de uma oportunidade no UFC.

Na disputa de cinturão da categoria até 77kg, Wesley Micael, atleta treinado pelo lutador do UFC Bruno Blindado, protagonizou uma batalha equilibrada contra Eliezer Nascimento. Ao final dos três rounds, Wesley teve o braço erguido após decisão dividida dos juízes, conquistando um importante título em sua trajetória profissional.

A noite também contou com a vitória de Alessandro Soldado, que derrotou Willian “Gato Preto” por nocaute em uma das lutas mais aguardadas do card principal. Já o argentino Leandro Antunez, da equipe RD Champions MMA, mostrou toda sua qualidade no grappling ao finalizar Gean “The Killer” Pinheiro com uma inusitada chave de ombro.

Um dos momentos mais emocionantes do evento foi a luta de inclusão social entre Nandinho “Jackie Chan” e Rodrigo Aleixo. Em uma demonstração de técnica e superação, Nandinho venceu por finalização com um mata-leão, arrancando aplausos do público presente e reforçando a mensagem de inclusão promovida pela organização.

A edição também contou com a presença de grandes nomes dos esportes de combate. A lenda do MMA brasileiro, Wanderlei Silva, prestigiou o evento ao lado da atleta do UFC Tainara Lisboa. Outro destaque foi a participação do faixa-preta de Jiu-Jitsu e campeão mundial master Marcelo Dourado, que atuou como árbitro dos combates da noite.

O sucesso da edição também foi viabilizado por importantes parcerias institucionais, contando com o apoio do Governo do Estado do Pará e dos deputados Iran Lima e Henderson Pinto, que contribuíram para a realização de mais um grande espetáculo esportivo na capital paraense.

RESULTADOS COMPLETOS:

Card Principal:

Marina Monteiro venceu Taynara Silva por finalização (chave de braço) – Disputa de cinturão até 52kg;

Wesley Micael venceu Eliezer Nascimento por decisão dividida – Disputa de cinturão até 77kg;

Alessandro Soldado venceu Willian “Gato Preto” por nocaute;

Leandro Antunez venceu Gean “The Killer” Pinheiro por finalização (chave de ombro);

Luta de inclusão social:

Nandinho “Jackie Chan” venceu Rodrigo Aleixo por finalização (mata-leão);

Card Preliminar:

Manoel Maranhão venceu Emerson Baianinho por finalização (guilhotina);

Miguel Martins finalizou Cleyton Raphael;

Elias Guerreiro x William Pereira – No Contest.