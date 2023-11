Bibiano abre nova academia e lembra o que aprendeu com Renzo Gracie

Share it

Bibiano Fernandes iniciou uma nova etapa de sua vida no mês passado, ao inaugurar a Flash Academy Martials Arts, sua nova academia, em Langley, no Canadá. No dia da abertura, Bibiano contou com as presenças ilustres de ídolos do esporte, como Renzo Gracie, Demetrious Johnson e Lucas Pinheiro.

Aos 43 anos, o “Rei da Ásia” não está focado apenas no MMA, mas na carreira como empresário e gestor de academia. Bibiano descreveu a sensação de receber referências do esporte na inauguração da Flash Academy Martial Arts e destacou o apoio de Renzo Gracie.

“Receber caras como Renzo Gracie, Demetrious Johnson e Lucas Pinheiro foi a melhor experiência que eu tive porque eles são as pessoas que me inspiram e mostraram o amor que têm por mim. Eles compraram a passagem, vieram me ajudar, então eu não poderia pedir coisa melhor. Especialmente o Renzo Gracie, que é um cara que vou amar para o resto da minha vida. Ele é uma pessoa maravilhosa e nunca acreditei que nossa amizade chegaria nesse ponto. Ele disse para eu não me preocupar porque ele me ajudaria. Então, eu o considero um grande amigo. Já o Demetrious, é meu irmão. Então, recebi muito amor deles”, relatou Bibiano. Bibiano não entra em ação no MMA desde novembro de 2022 e usou este período afastado para se desenvolver no mundo dos negócios. Além disso, o manauara reforçou o desejo de voltar a competir no Jiu-Jitsu e disse que está focado no crescimento de sua escola de lutas.

“Eu tenho vontade de voltar a competir no Jiu-Jitsu, mas primeiro preciso lidar com a minha situação no One Championship. Não luto há um ano e a organização não oferece adversário. Estou esperando finalizar essa parte da minha vida com o One Championship para eu seguir um novo caminho, cuidando da minha academia, talvez lutando o Mundial Master ou outros eventos de Jiu-Jitsu. Estou aguardando para fechar essa parte da minha vida e virar a página. Mas já estou virando a página sem esperar pelo One Championship”, contou Bibiano.

Bibiano construiu uma carreira magistral no Jiu-Jitsu e conquistou três títulos mundiais na faixa-preta. Mesmo sem competir nos tatames há mais de uma década, ele segue como um admirador do esporte e apontou os atletas que mais gosta de ver nas competições.

“Gosto de assistir o Mica Galvão e o Diogo Reis, que são de Manaus também. Também gosto do Gordon Ryan, que é um atleta que está evoluindo bastante. Tem uma nova geração que eu observo nos campeonatos e eu gosto do estilo para frente e finalizador que eles lutam. É um estilo que eu sempre gostei, nunca gostei de amarrar. Além disso, esse estilo deles é bom para o MMA também, é um jogo que eles conseguem se adaptar caso migrem para o MMA no futuro”, concluiu Bibiano Fernandes.