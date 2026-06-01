As lições que aprendemos com o tricampeão absoluto Erich Munis

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Em se tratando da categoria absoluto do Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, o craque Erich Munis acaba de igualar o feito do mito Roger Gracie, ambos tricampeões no aberto. Roger se sagrou vitorioso nos anos de 2007, 2009 e 2010, enquanto Munis fechou a trinca nas temporadas de 2024, 2025 e agora, no último fim de semana, em 2026.

De forma inconteste, o líder da Soldiers Jiu-Jitsu solidificou seu status como um dos maiores competidores da história. Sua caminhada até o topo oferece ensinamentos profundos que vão muito além dos tatames. Listamos alguns, confira:



1. Humildade e origens moldam o caráter

Lembrar de onde você veio é o combustível para saber para onde está indo. Oriundo de uma realidade muito humilde em Panorama, interior de São Paulo, Erich nunca deixou que o sucesso apagasse suas raízes. Essa base sólida o mantém focado e resiliente diante de qualquer tempestade.

2. Pagar o preço do processo com consistência

O topo não aceita atalhos; o sucesso exige dedicação integral. “Se tem uma coisa que eu faço é pagar o preço… o preço eu pago de verdade”. A excelência é o resultado de sacrifícios diários invisíveis ao público.

3. Fé e espiritualidade como pilares de sustentação

Encontrar um propósito maior traz paz mental nos momentos de extrema pressão. Erich passou por uma grande conversão religiosa que transformou sua vida e sua abordagem competitiva. Ele estampa em seus conteúdos a filosofia de não temer homem nenhum, apenas a Deus, creditando suas vitórias à sua forte devoção.

4. Liderança e o sucesso coletivo

Um verdadeiro líder cresce ao impulsionar o sucesso das pessoas ao seu redor. Como um dos head coaches e líderes da Soldiers Jiu-Jitsu, Erich não foca apenas na sua carreira. O crescimento de sua equipe e o brilho de seus companheiros de treino são tratados por ele com a mesma relevância de suas conquistas individuais.

5. Autocrítica constante, mesmo na vitória

O verdadeiro campeão nunca se acomoda e sempre enxerga margem para evolução. Logo após vencer a final do absoluto contra Marcus Scooby, Erich demonstrou sua mentalidade de evolução contínua ao afirmar publicamente: “Tô bem feliz e sei que tenho que corrigir algumas coisas”.