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À época do 1º Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, realizado no Rio em fevereiro de 1996, GRACIEMAG ainda era um jornal preto e branco, o UFC realizava sua nona edição e você provavelmente era faixa-branca. E todos tínhamos 30 anos a menos.

No entanto, os grandes astros da faixa-preta já estavam lá. Feras como Fabio Gurgel, Murilo Bustamante, Amaury Bitetti, Saulo Ribeiro, Royler Gracie, Roberto Roleta, Wallid Ismail, Ricardo Libório, Roberto Gordo, Mario Sperry e outros, que desbravaram os caminhos do esporte.

Relembre, neste clipe marcante, algumas das técnicas usadas no Mundial 1996, e comente: você sente saudade de algo?