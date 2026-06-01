Rainha absoluta, Gabi Pessanha alcança recorde de Buchecha; Erich Munis é tri e iguala Roger

O 30º Mundial de Jiu-Jitsu, realizado pela IBJJF na mítica Pirâmide de Long Beach, recebeu os primeiros campeões do evento, em 1996, para receberem troféus e uma medalha comemorativa.
Um desses velhos competidores, por sinal, estava nos tatames, a competir no peso leve: Wellington “Megaton” Dias, com sua faixa-coral. O pai de Mackenzie Dern foi medalhista de prata no 1º Mundial, no peso-pluma, ao perder na final para Helio “Soneca” Moreira. No Mundial 2026, o ídolo da longevidade foi eliminado por Luca Ramaci da AOJ, em seu primeiro compromisso, finalizado com uma chave de calcanhar. Mas sua história é vitoriosa: Megaton competiu em 30 dos 30 Mundiais. E vai rumo ao 31º.
O 30º Mundial, iniciado no dia 28 de maio, foi mesmo bom para os recordistas.
Na faixa-preta feminino, Gabi Pessanha precisou vencer duas vezes a rival Tayane Porfírio para sair com o ouro duplo. Na final superpesado, Tay optou por puxar para a guarda – Pessanha passou e montou para vencer por 9 a 0. No absoluto, Gabi começou por baixo, e raspou para vencer por 2 a 0.
Gabi, com o feito, chegou a 12 medalhas de ouro em Mundiais, desde sua estreia em 2021 – são seis no absoluto, seis no peso superpesado. Marcus Buchecha, o maior colecionador de ouros no evento, também tem seis ouros absolutos, mas tem um a mais, sete, no peso pesadíssimo. Será que Gabi quebra mais esse recorde ano que vem?
No absoluto masculino, o favorito também subiu no cume do pódio. Erich Munis, com sua guarda mágica e tranquila, venceu Marcus Ribeiro, o Scooby, na final realizada no domingo 31 de maio.
Erich tocou o terror no início ao puxar e desequilibrar o adversário antes de subir e pular nas costas. Scooby defendeu antes de tomar os pontos, e ambos passaram a trocar raspagens, até que o campeão da equipe Soldiers Jiu-Jitsu manteve a dianteira e se firmou na ponta. No fim, Erich venceu Scooby por 6 a 4, para confirmar o tri – e igualar o feito de Roger, também dono de três ouros no absoluto. Erich tem ainda quatro ouros no superpesado, enquanto Roger foi sete vezes campeão nas divisões de peso.
Pato é penta
No peso pesadíssimo, Seif-Eddine Houmine fez história ao finalizar Gutemberg Pereira com a variação de um clássico “amassa-pão”. Foi o primeiro ouro para um lutador do Marrocos – cuidado com eles na Copa, Brasil. O marroquino se aposentou das competições.
O mesmo gesto, de deixar a faixa no tatame, foi realizado por Diego “Pato” Oliveira no peso-pluma. Em combate que começou equilibrado e travadão, Pato acabou por impor pressão e montar em Khaled Alshehhi, para vencer por 9 a 0. Depois foi só desatar a faixa e deixar a emoção correr solta. Com sua quinta medalha de ouro, Pato se tornou o maior vencedor da categoria, empatado com Robson Moura da Nova União, também penta.
No peso médio, Tainan Dalpra chegou ao tetra, e o campeão meio-pesado Jansen foi tri mundial. E onda mesmo tirou a levinha Mayssa Bastos: na divisão até 48kg, a professora da AOJ foi heptacampeã no peso-galo. Quem segura ela ano que vem?
Na faixa-marrom, o saudita radicado em Nova York Omar Tariq Nada foi rei absoluto. Ele também venceu o superpesado com muita pressão, para alegria de seus colegas no KSA Team e na escola Unity Jiu-Jitsu, do professor Murilo Santana.
No absoluto marrom feminino, a campeã peso pesado e no aberto foi Hazel Rose, da Alliance em Madison, no estado americano do Wisconsin.
Resultados do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu 2026
Long Beach, Califórnia
28 a 31 de maio de 2026
FAIXA-PRETA MASCULINO
Absoluto: Erich Munis venceu Marcus Scooby por 6 a 4
Pesadíssimo: Seif-Eddine Houmine finalizou Gutemberg Pereira no amassa-pão
Peso Super-Pesado: Vinicius Liberati venceu Erich Munis por 1 a 0 nas vantagens após placar de 6 a 6
Peso Pesado: Rider Zuchi venceu Nico Maglicic por 4 a 0
Peso Meio-Pesado: Jansen Gomes finalizou Enderson Dias no estrangulamento de gola
Peso Médio: Tainan Dalpra finalizou Natan Chueng no estrangulamento de gola
Peso leve: Matheus Gabriel finalizou Jackson Nagai no armlock
Peso-Pena: Cole Abate venceu Samuel Nagai por 4 a 2
Peso-Pluma: Diego Pato venceu Khaled Alshehhi por 9 a 0
Peso-Galo: Jalen Fonacier venceu Thalison Soares após 2 a 2 – 3 a 2 nas vantagens
FAIXA-PRETA FEMININO
Absoluto: Gabi Pessanha raspou Tayane Porfírio e venceu por 2 a 0
Peso Super-Pesado: Gabi Pessanha venceu Tayane Porfírio por 9 a 0
Peso Pesado: Larissa Dias finalizou Maria Alencar na chave americana no pé
Peso Meio-Pesado: Thamara Ferreira venceu Ingridd Alves por 3 vantagens a 1 após 0 a 0
Peso Médio: Lilian Marchand venceu Elisabeth Clay 1 punição (0 a 0)
Peso Leve: Janaina Lebre venceu Sarah Galvão na decisão dos árbitros
Peso-Pena: Sabrina Gondim venceu Gabi McComb por 3 a 0
Peso-Pluma: Ashlee Funegra venceu Vitória Assis por 2 a 0
Peso-Galo: Mayssa Bastos finalizou Jessica Caroline no estrangulamento arco-e-flecha
Resultados completos do evento:
https://www.ibjjfdb.com/ChampionshipResults/3171/PublicResults?lang=en-US