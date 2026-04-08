Do Cantagalo ao topo: Felipe Assis faz balanço da carreira após título no Pan de Jiu-Jitsu 2026

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A conquista do Pan-Americano de Jiu-Jitsu marcou um divisor de águas na trajetória de Luiz Felipe Assis, o Filipinho. Com apenas dois anos de faixa-preta, o atleta da Alliance Rio alcançou seu primeiro título em um dos três maiores campeonatos da IBJJF, coroando uma caminhada construída com disciplina, superação e muita resiliência.

“Foi um momento único na minha carreira e na minha vida. Conquistar o Pan um ano após ter perdido e ficado de fora do pódio mostra que estamos no caminho certo. Logo após a vitória, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi gratidão. Gratidão a Deus, à minha família, aos meus professores, à minha equipe e a todos que estiveram comigo nessa caminhada. É um sentimento de dever cumprido, mas ao mesmo tempo de muita fome para continuar buscando mais e mais”, destacou.

Cria do Cantagalo, Filipinho relembrou que, no momento mais marcante da carreira, sua trajetória passou como um filme pela cabeça. As dificuldades, os obstáculos e os momentos de superação ganharam ainda mais significado com o braço levantado no topo do pódio.

“Passou um filme completo. Vieram as lembranças da cirurgia do primeiro ano na faixa-preta, dos primeiros treinos, das dificuldades que enfrentei, dos sacrifícios, das guerras dentro e fora do tatame. Lembrei de todos os momentos em que precisei ser forte para não desistir. Quando o braço foi levantado, eu vi toda a minha história passando pela mente e senti muito orgulho da minha trajetória e de tudo que representei ali”, afirmou.

Mais do que a medalha, o atleta ressalta que o maior aprendizado está no processo. Para ele, o título é consequência de uma rotina sólida, construída com apoio de sua equipe e consistência diária.

“Essa conquista reforçou a importância do processo. A medalha é o resultado final, mas o que realmente constrói ela é a rotina diária, a disciplina, ajuda de amigos e familiares, constância e a capacidade de seguir em frente mesmo nos momentos difíceis. Aprendi que cada detalhe conta e que a confiança vem do trabalho duro e de companheiros de treinos empenhados nos mesmos objetivos. Sem dúvidas não consegui sozinho, foi trabalho em equipe. A galera da Alliance e do Projeto Tererê tem muita parte nisso”, explicou.

De olho no Mundial

Com o título do Pan-Americano no currículo, o faixa-preta de Rodrigo Thiago ganha ainda mais confiança para os próximos desafios. O foco agora está nos grandes palcos do circuito internacional, especialmente o Mundial, sem deixar de lado outras oportunidades importantes na temporada.

“Vencer o Pan-Americano aumenta muito a confiança, porque estamos falando de um dos campeonatos mais difíceis do circuito. Isso me mostra que estou preparado para brigar de igual para igual nos maiores palcos do mundo. O foco agora é seguir evoluindo e direcionar toda a preparação para os próximos grandes desafios, principalmente o Mundial. Quero continuar escrevendo meu nome na história. O Brasileiro também era um ótimo desafio, mas estou na lista de espera, aguardando”, revelou.

Fechando o balanço de um dos momentos mais importantes da carreira, o faixa-preta deixou uma mensagem direta para quem sonha em trilhar o mesmo caminho dentro do Jiu-Jitsu.

“A mensagem é que nunca desistam dos seus sonhos. Acredite, trabalhe e seja fiel aos seus sonhos. Vai ter derrotas, às vezes vontade de desistir, mas quando chegar no lugar mais alto do pódio, vai valer a pena todo o sacrifício para continuar seguindo a jornada”, finalizou.