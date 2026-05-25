O ensino do Jiu-Jitsu, segundo o professor Fabrício Lopes

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“O caminho até a faixa-preta de Jiu-Jitsu costuma ser pavimentado pela repetição exaustiva de movimentos isolados e pelo acúmulo quase enciclopédico de técnicas”, diz o professor GMI Fabrício Lopes. “No entanto, em um esporte que exige tanto da mente quanto do corpo, busco dar ênfase nas aulas à decodificação da lógica oculta por trás de cada alavanca e transição.”

Faixa-preta cuja trajetória foi forjada no coração da Gracie Barra Matriz, Fabrício chama atenção para o principal pilar de seu método de ensino: a compreensão conceitual. “Em vez de moldar alunos que apenas copiam movimentos de forma mecânica, foco no desenvolvimento do raciocínio estratégico, no timing exato e na capacidade de antecipar as reações do oponente.”

Para Lopes, o acúmulo de centenas de técnicas sem o entendimento de sua lógica subjacente cria uma falsa sensação de evolução. “Quero que meus alunos desenvolvam a habilidade dinâmica de se adaptar e solucionar problemas complexos em frações de segundo.”

Entendendo que os alunos absorvem informações de maneiras distintas, Fabrício estruturou uma pedagogia maleável, capaz de atender desde o competidor de alto nível em busca de pressão tática até o praticante recreativo de 45 anos que treina para aliviar o estresse após o expediente. Na entrevista exclusiva que você confere a seguir, o professor divide valiosas lições sobre estrutura de aula, o futuro do ensino e o maior segredo de um verdadeiro mestre: focar menos em impressionar e mais em fazer o aluno evoluir.

GRACIEMAG: Você desenvolveu uma metodologia para ensinar Jiu-Jitsu, a qual você chama de “Predictive Adaptation Coaching System.” Quais são as principais características dessa metodologia?

FABRÍCIO LOPES: A ideia principal por trás do Sistema de Coaching de Adaptação Preditiva é ensinar aos alunos como compreender o Jiu-Jitsu de forma conceitual, em vez de apenas memorizar técnicas. Eu foco intensamente na compreensão posicional, na antecipação de reações, no uso de alavancagem, no *timing* e na adaptabilidade. Grande parte do ensino tradicional baseia-se em técnicas isoladas e repetição. Meu sistema busca conectar as posições entre si, para que os alunos compreendam por que determinados movimentos funcionam e como adaptá-los dinamicamente durante situações reais de combate. Outra característica importante é a adaptabilidade a diferentes perfis de alunos. A metodologia foi concebida não apenas para competidores, mas também para praticantes recreativos, iniciantes, alunos mais velhos e pessoas com limitações físicas. O objetivo é formar alunos capazes de pensar e solucionar problemas sob pressão, ao invés (em vez) de dependerem unicamente de aptidão atlética ou de sequências memorizadas.



Quais são as falhas mais recorrentes que você observa no ensino da arte suave mundo afora?

Um dos maiores problemas que observo é o foco excessivo no acúmulo de técnicas, sem a devida atenção à compreensão conceitual. Muitos alunos aprendem centenas de técnicas, mas não compreendem plenamente o posicionamento, o *timing*, as reações ou o processo de tomada de decisão. Outra questão comum é ensinar da mesma maneira a todo tipo de aluno, independentemente de idade, capacidade atlética, objetivos ou limitações físicas. Um competidor que se prepara para torneios de nível mundial não aprende da mesma forma que um praticante recreativo de 45 anos que treina após o expediente de trabalho. Acredito também que muitas academias dependem excessivamente da repetição, sem auxiliar os alunos a compreender a lógica subjacente aos movimentos. A repetição é importante, mas é a compreensão que gera a adaptabilidade. Na minha opinião, uma boa instrução deve capacitar os alunos a se tornarem pensadores independentes, e não apenas pessoas que se limitam a copiar movimentos.

O seu método de ensino funciona para qualquer tipo de aluno? Competidores, praticantes recreativos, alunos mais velhos, lesionados, iniciantes… As aulas são divididas em diferentes perfis de alunos?

Sim. Uma das principais razões pelas quais desenvolvi este sistema foi a constatação de que os alunos aprendem de maneiras distintas, a depender de seus objetivos, idade, experiência e condição física. A estrutura da metodologia permanece a mesma, mas a forma como o conteúdo é transmitido varia conforme o perfil do aluno. Os competidores podem focar mais em sistemas de reação, pressão tática e adaptação estratégica. Já os iniciantes necessitam de estruturas conceituais simplificadas e de uma sólida compreensão posicional. Alunos mais experientes ou praticantes lesionados frequentemente necessitam de maior eficiência, estrutura e economia de energia. Acredito que um bom ensino seja adaptável. O instrutor deve saber como transmitir os mesmos princípios fundamentais de maneiras distintas, dependendo de quem está à sua frente. Minhas aulas são estruturadas de forma progressiva, permitindo que os alunos desenvolvam sua compreensão — independentemente do nível de experiência — ao mesmo tempo em que são desafiados de maneira adequada.

Muitos instrutores e donos de academias já utilizam a sua metodologia. Quem são eles e como está sendo o feed back?

Ao longo do tempo, vários instrutores e proprietários de academias no Brasil, no Canadá e nos Estados Unidos começaram a aplicar aspectos da minha metodologia em suas próprias escolas e aulas. Alguns exemplos incluem instrutores de diversas escolas, coaches independentes e outras organizações que treinaram diretamente comigo, competiram sob minha orientação ou estudaram minha abordagem ao longo dos anos. Muitos desses instrutores utilizam agora o ensino baseado em conceitos, sistemas posicionais, aprendizado focado em reações e estruturas de aula progressivas, inspirados em nosso treinamento conjunto. O feedback tem sido muito positivo, especialmente no que diz respeito à retenção de alunos, à compreensão, à adaptabilidade durante o *sparring* e ao desenvolvimento técnico a longo prazo. Muitos instrutores me relatam que seus alunos compreendem as posições de forma mais profunda e adquirem maior confiança ao aplicar as técnicas sob pressão. Para mim, este é um dos aspectos mais gratificantes do trabalho de *coaching* — ver os conceitos continuarem a se expandir por meio de outros instrutores e alunos.

Você passou anos respirando o ecossistema da Gracie Barra. Qual foi a maior lição ou princípio da GB que serviu de fundação para você planejar a sua própria metodologia?

A maior lição que aprendi na Gracie Barra foi a importância da estrutura, da consistência e do desenvolvimento a longo prazo. Treinar na Gracie Barra Matriz me expôs a um ambiente de ensino extremamente profissional, onde o currículo, a disciplina, os padrões técnicos e o desenvolvimento dos instrutores eram levados a sério. Esse ambiente me ajudou a compreender que um excelente trabalho de instrução não se resume apenas ao conhecimento técnico — trata-se também de organização, comunicação e da criação de sistemas que os alunos possam seguir de forma consistente ao longo de muitos anos. O Programa de Certificação de Instrutores da Gracie Barra também me influenciou significativamente, pois enfatizava o ensino estruturado, a segurança e a progressão.

Muitos decanos do BJJ temem que mudanças radicais na forma de ensinar descaracterizem a essência marcial do nosso esporte. Como o seu sistema protege essa essência?

Eu compreendo essa preocupação e, na verdade, concordo que preservar a essência do Jiu-Jitsu Brasileiro é extremamente importante. Minha metodologia não se trata de substituir os fundamentos tradicionais do Jiu-Jitsu. Trata-se de aprimorar a maneira como esses fundamentos são comunicados e compreendidos pelos alunos modernos. Os valores fundamentais — disciplina, eficiência técnica, alavancagem, paciência, compostura e capacidade de resolução de problemas — permanecem exatamente os mesmos. A linhagem, o respeito pela arte e os princípios técnicos continuam sendo a base de tudo o que ensino. O que muda é a estrutura de comunicação e a progressão do aprendizado. Acredito que a evolução no ensino não enfraquece a tradição quando os fundamentos permanecem intactos. De muitas maneiras, aprimorar a compreensão, na verdade, ajuda a preservar a arte de forma mais eficaz para as gerações futuras.





Se você pudesse dar apenas um conselho de ouro para o instrutor que está começando a ministrar suas primeiras aulas hoje, qual seria?

Concentre-se menos em demonstrar o quanto você sabe e mais em ajudar os alunos a compreenderem aquilo de que precisam. Muitos instrutores iniciantes tentam impressionar os alunos com técnicas complexas, mas um grande ensino baseia-se, na verdade, em comunicação, estrutura, paciência e clareza. Os alunos não se lembrarão de todas as técnicas que você lhes ensinar. Do que eles se lembrarão é se você os ajudou a evoluir, a ganhar confiança e a compreender a arte de forma mais profunda. Um bom instrutor ensina técnicas. Um grande instrutor ensina a compreensão.