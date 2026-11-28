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Amanhã (domingo, 29 de novembro de 2026), o tradicional salão nobre do Clube Monte Líbano, no Rio de Janeiro, será palco de uma cerimônia de graduação especial para a escola AR Dojô.

Com a presença de nomes emblemáticos da modalidade, em especial da linhagem Carlson Gracie, o evento consagra o sexto grau na faixa-preta do professor Raphael Abi-Rihan e a faixa-coral de Jair Mocelin — lutador veterano e empresário de sucesso.

O encontro entre os dois sintetiza a natureza cíclica e transformadora do Jiu-Jitsu. De um lado, Abi-Rihan, forjado desde os oito anos pela arte suave. Grande referência da escola de Luiz Carlos Manimal, Abi construiu uma trajetória sólida como competidor de elite antes de alçar voo como gestor e formador de líderes à frente de uma escola própria, hoje com meio milhar de alunos.

Do outro lado, Mocelin, graduado nas décadas de ouro da linhagem Carlson Gracie, que após consolidar sua carreira nos negócios redescobriu a chama competitiva depois dos 60 anos sob a orientação técnica do amigo mais jovem — protagonizando, inclusive, uma epopeia de superação no Europeu da IBJJF.

Para Abi-Rihan, alcançar o sexto grau após 24 anos de faixa-preta — e 37 de tatame — não é um troféu de vaidade, mas um lembrete de responsabilidade multiplicada. Em sua visão, a graduação representa “tempo de serviço”.

Na entrevista exclusiva a seguir, Abi explica em detalhes esse conceito, fala sobre a troca de aprendizados entre o tatame e o mundo corporativo, e oferece o conselho definitivo para quem deseja trilhar uma jornada longeva no Jiu-Jitsu.

GRACIEMAG: A partir de amanhã você vai ter em sua escola um aluno mais graduado que você… Um faixa-coral…

RAPHAEL ABI-RIHAN: É verdade, o Jiu-Jitsu vive nos surpreendendo, uma grande alegria ter o Jair Mocelin como aluno, hoje o faixa-preta mais antigo da AR Dojô e amanhã um faixa-coral. O Jair era um aluno muito dedicado nas décadas de 1980 e 90 da Escola Carlson Gracie, em Copacabana. Ele foi discípulo direto do Cássio Cardoso e anos depois recebeu a faixa-preta pelas mãos do Sérgio Bolão. Em 2018, o Mocelin matriculou o filho na minha academia, mas se sentiu tão acolhido e tão pertencente que se matriculou também. Com muita humildade, passou a me chamar de professor. E cada vez mais estreitou os laços, não só no tatame, mas também como amigo. Só convivemos há oito anos, mas o grau de amizade que atingimos é muito alto.

Numa edição recente do Europeu de Jiu-Jitsu, você fazia o córner do Mocelin e durante a luta ele quebrou um dos dedos da mão (vídeo publicado no Insta da GRACIEMAG). Nem você nem ele titubearam, a luta continuou, ele seguiu indo para cima, e foi medalhista naquele evento. Como você definiria esse sentimento de obstinação? Isso tem a ver com as virtudes de um lutador que se destaca e chega à faixa-coral?

Ser competidor não é condição para ninguém se graduar no Jiu-Jitsu, mas sem dúvida alguma é um elemento que enriquece a trajetória do praticante da arte suave. Aquele lance da lesão no dedo acabou viralizando na internet. Sempre me preocupo muito com a saúde dos meus alunos, não quero que se machuquem, mas numa competição de altíssimo nível como o Europeu da IBJJF existe um código de honra envolvido, um instinto de superação acima do comum. E ali houve de fato uma conexão especial, uma sinergia córner/lutador, um estado elevado do Jiu-Jitsu. Sabíamos ali, diante daquela janela de oportunidade, que era preciso redobrar a aposta em coragem e atitude. Havia tanto da parte dele como da minha a vontade de não parar por conta da dor ou do desconforto, de seguir lutando até o final, apesar da lesão. E o resultado foi muito positivo. Tanto eu quanto o Jair saímos mais maduros daquele episódio, foi especial e eu fiquei muito orgulhoso pela experiência que tivemos naquele front de batalha.

Fazendo um paralelo entre as duas trajetórias, a sua e a do Mocelin… Quais foram os momentos mais cruciais e desafiadores na evolução de vocês dentro do Jiu-Jitsu?

É curioso, pois eu tive a minha carreira como lutador construída e consolidada no adulto, embora já como master eu tenha ainda me aperfeiçoado, alçando grandes objetivos. Conquistei o Europeu e o Brasileiro no adulto. Pan e Mundial eu venci como master. E agora, passada essa ênfase de lutador/competidor/professor, venho me desenvolvendo muito em outras áreas, como a gestão de uma escola de artes marciais. Sempre que posso, claro, tento aprender com o Mocelin, grande empresário que é. O Jair competiu bastante no passado, mas não tinha esse viés como atividade principal em sua vida. Ele optou por se tornar muito bem sucedido como empresário e gestor, e obteve grandes conquistas como homem de negócios no auge da vida adulta. Agora, após os 60, ele voltou ao campo das competições e tá curtindo muito a experiência e aprendendo comigo. É a beleza do Jiu-Jitsu. Aproximar pessoas diferentes, em momentos distintos da vida, e fazer com que cresçam juntas através da amizade, do aprendizado e da cooperação.

Quais foram as principais lições que você aprendeu ao longo do percurso até o sexto grau na faixa-preta?

Em tese, o sistema de graduação está muito relacionado ao tempo. Eu acredito muito na noção de “tempo em atividade no Jiu-Jitsu”. Um termo ainda melhor é “tempo de serviço ao Jiu-Jitsu”. A cada grau na faixa-preta o lutador deve multiplicar o volume de serviço ao Jiu-Jitsu. Creio que um faixa-preta sexto grau deve estar seis vezes mais a serviço do Jiu-Jitsu em comparação ao lutador que ele era quando amarrou a faixa-preta na cintura pela primeira vez. Por isso uma reverência máxima aos mestres, aqueles que estão há 31 anos a serviço do Jiu-Jitsu. E assim a gente vai entendendo o que é a nossa arte marcial. Esse entendimento é muito importante na minha escola. Jiu-Jitsu é serviço. Serviço à sociedade, à comunidade, à escola, aos companheiros, à família, aos menos graduados… Nesta cerimônia não estou feliz por ser faixa-preta há 24 anos, mas por servir com máxima devoção ao Jiu-Jitsu por todo esse período de tempo.

Você vai receber o novo grau das mãos do seu mestre Manimal. Como é a relação entre vocês hoje em dia?

Eu me sinto muito honrado em sempre ter representado a equipe Carlson Gracie, desde que comecei no Jiu-Jitsu aos oito anos de idade. E fico muito feliz por ter recebido todos os meus graus na faixa-preta pelas mãos do meu mestre Manimal. A pessoa que me forjou desde menino para que eu fosse um lutador de coragem, de atitude, de confiança. Confiar em mim em qualquer ocasião. Valentia. Isso tudo eu tive o privilégio de aprender com o Manimal nos tatames. E a nossa conexão é muito boa. Nos encontramos regularmente, nos encontramos no mínimo duas vezes por mês para um aconselhamento mútuo. Aprendo a todo instante com ele, mas o Manimal também tem a humildade de me ouvir algumas vezes. É uma troca muito especial. Uma parceria de vida!

Essa cerimônia de graduação fomenta muita reflexão, o famoso “olhar para trás, analisar o momento presente e também fazer projeções para o futuro.” Qual é o balanço que você faz da sua carreira?

Circulei em muitas áreas do Jiu-Jitsu. Hoje, por exemplo, eu sou muito mais um gestor, um formador de pessoas, do que lutador ou formador de lutadores. Neste momento da minha carreira eu venho me dedicando na maior parte a formar novos líderes para que a minha escola cresça com consistência e principalmente com identidade. Hoje temos cerca de 500 alunos matriculados.



Qual dica você dá a quem deseja conquistar a faixa-preta e viver o Jiu-Jitsu da melhor forma possível?

Se eu pudesse resumir em um único conselho seria: escolha bem os seus mentores. Falhar todo mundo vai falhar. Mas se tivermos bons mentores, o volume de erros será menor. E, mesmo na falha, o suporte que o grande mestre oferece é capaz de fazer com que a gente supere as dificuldades e siga na jornada. Ter pessoas que querem o nosso bem por perto, que querem somar na nossa vida… Isso faz toda a diferença. O Jiu-Jitsu é uma ferramenta eficiente, de máxima excelência, mas o que vai elevar o nosso patamar é a escolha de quem vai nos ensinar a manejar essa ferramenta.