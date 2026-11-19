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A Brazilian Top Team (BTT) ganhou um importante reforço no Brasil. O professor Breno Ângelo, faixa-preta de sexto grau e nome experiente do Jiu-Jitsu, passou a integrar a equipe e será responsável por comandar a BTT Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A novidade ganhou um capítulo especial após duas semanas de intercâmbio na BTT Texas, liderada pelo professor Diego Gamonal.

A visita também foi marcada por uma história de amizade de longa data. Breno foi um dos professores responsáveis por graduar Diego à faixa-roxa, por volta de 2000/2001, quando o atual líder da BTT Texas morava em Petrópolis. Mais de 25 anos depois, os dois voltaram a dividir o tatame, agora sob a mesma bandeira.

“Foi muito gratificante recebê-lo aqui na BTT Texas. Me fez voltar a ser aluno novamente, relembrando as coisas que ele me ensinava como antes. Ele sempre foi uma referência para mim como professor e atleta, dentro e fora dos tatames”, destacou Diego, que também acompanhou a trajetória de Breno nas competições, quando o professor figurava entre os principais pesos-médios do mundo na faixa-preta adulto, no início dos anos 2000.

Troca de experiências e novos projetos

Durante as duas semanas nos Estados Unidos, Breno participou de aulas e treinamentos intensivos, além de visitar diferentes afiliadas da BTT no Texas. A experiência também deixou sua contribuição para a equipe local.

“Foi um banho de energia na academia. Todos os alunos adoraram. Fizemos duas semanas de aulas e treinamentos intensivos como se fôssemos jovens de novo”, brincou Diego. O professor ressaltou ainda a didática, a paciência e a atenção aos detalhes como algumas das principais contribuições de Breno.

Para o novo integrante da BTT, o período representou uma oportunidade de aprendizado e aproximação com a estrutura da equipe. “O que mais me chamou a atenção foi o espírito de equipe, a seriedade do trabalho e o respeito à história da modalidade. É um ambiente saudável, receptivo e que valoriza tanto o desenvolvimento técnico quanto os laços de amizade”, afirmou.

A chegada de Breno também faz parte do processo de expansão e profissionalização da BTT. Segundo Diego, a prioridade é garantir que o crescimento da equipe seja acompanhado pela qualidade do trabalho desenvolvido em cada afiliada.

“Na verdade, o professor tem a mesma raiz da BTT, sendo formado pela escola Carlson Gracie. Então, ele está em casa. A BTT está expandindo, mas a maior preocupação é sempre a qualidade de seus afiliados. E a BTT Petrópolis vem com tudo para somar”, ressaltou.

À frente da nova unidade, Breno pretende unir sua experiência de décadas no Jiu-Jitsu a um projeto voltado para a formação técnica e pessoal dos alunos. “Quero oferecer muito mais do que aulas de Jiu-Jitsu. Quero proporcionar um ambiente onde crianças, jovens e adultos encontrem disciplina, respeito, evolução técnica, oportunidades e pertencimento”, projetou.

A parceria também marca a retomada do trabalho conjunto entre os professores fora dos tatames, agora com projetos profissionais e de negócios. Para Diego, esse é apenas o começo de uma nova etapa: “Fico muito feliz de agora voltarmos a trabalhar juntos também no lado business profissional. E estamos apenas começando”, concluiu.