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O Jiu-Jitsu gaúcho terá um fim de semana de grandes disputas e premiações expressivas. Neste sábado e domingo, dias 28 e 29 de novembro, o Centro de Eventos da FIERGS, em Porto Alegre, recebe a grande final da Copa Prime e a Copa dos Campeões, em uma programação que promete entrar para a história da modalidade no Rio Grande do Sul.

No sábado, a grande final da Copa Prime será aberta a todas as categorias, com disputas com e sem kimono (No Gi). Já no domingo, a Copa dos Campeões reunirá os atletas classificados ao longo da temporada para a disputa dos cinturões e o encerramento da temporada 2026.

A Copa dos Campeões terá 87 categorias premiadas com cinturões. Nas categorias de faixa preta e faixas coloridas, serão distribuídos R$ 22.100 em dinheiro. Entre os destaques estão os R$ 3 mil destinados ao campeão adulto masculino faixa preta, além de premiações de R$ 2.500 para categorias master masculinas de faixa preta.

As categorias adultas de faixas branca, azul, roxa e marrom também terão premiações em dinheiro, assim como categorias master femininas e masculinas. Os valores chegam a R$ 800 nas faixas coloridas.

A programação de sábado contará ainda com feira de negócios, seminário de arbitragem, talks, podcasts ao vivo e encontro com a imprensa. No domingo, além das categorias principais, haverá disputas kids e infantojuvenis e oficinas de Jiu-Jitsu.

Copa dos Campeões define os Top Rankings de 2026

A Copa dos Campeões encerra a temporada 2026 da Copa Prime e define os Top Rankings do ano, que serão contemplados com premiações em dinheiro, passagens aéreas para campeonatos nacionais e internacionais e benefícios em inscrições. Para os Top Black Belt, serão distribuídos R$ 22 mil em dinheiro, enquanto as equipes campeãs receberão R$ 13 mil. A categoria principal também terá R$ 24 mil em inscrições como premiação.

Os atletas Top Ranking terão acesso a sete passagens aéreas internacionais para o Mundial de Jiu-Jitsu IBJJF 2027, na Califórnia, e quatro para o Mundial Master, em Las Vegas. Também serão oferecidas três passagens nacionais para o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu e duas para o Brasileiro Sem Kimono, ambos organizados pela CBJJ.

Na categoria juniores, serão 16 passagens aéreas nacionais para o Campeonato Brasileiro Kids de Jiu-Jitsu CBJJ 2027, em São Paulo. Já a categoria de base contará com 12 premiações especiais para os Top Rankings.

A organização também destinará R$ 28 mil em inscrições para as categorias de base e juniores. Somados aos R$ 24 mil da categoria principal, são R$ 52 mil em inscrições como premiação. A expectativa é reunir atletas, equipes, famílias e profissionais em uma celebração do esporte, com uma estrutura que valoriza o desenvolvimento do Jiu-Jitsu no estado.