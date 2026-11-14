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O ACBJJ 23 movimentou a Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira (13). Na luta principal, André Galvão levou a melhor sobre Rousimar “Toquinho” Palhares por decisão dos juízes, repetindo o resultado do confronto entre os dois na final do ADCC de 2011. Quinze anos depois, as lendas do grappling voltaram a se enfrentar, desta vez em uma disputa no formato Battle Jiu-Jitsu. Galvão controlou boa parte do combate, conseguiu quedas e conectou golpes no corpo do adversário. Com o resultado, confirmou mais uma vitória sobre Toquinho em um dos confrontos mais aguardados da noite.

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No coevento principal, Rodolfo Vieira mostrou por que é um dos grandes nomes da história do Jiu-Jitsu. O atleta do UFC dominou André “Sergipano” Muniz, conseguiu levar a luta para o chão, avançou até a montada e encerrou o confronto com um kata-gatame, garantindo a vitória por finalização.

Outro destaque foi Antônio “Cara de Sapato”. Em seu retorno às competições de Jiu-Jitsu após quase dez anos, o bicampeão da PFL superou o russo Ivan Shtyrkov por decisão dos juízes. O brasileiro teve bons momentos, ameaçou finalizações e conquistou o cinturão All-Stars No-Gi.

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Diogo Reis finaliza em um minuto; Yatan Bueno vence torneio absoluto

Entre os destaques da noite também esteve Diogo “Baby Shark” Reis. O campeão mundial finalizou Bruno Borges com uma chave de pé em apenas um minuto de luta e conquistou o cinturão até 60kg.

Yatan Bueno também teve uma noite de destaque. Primeiro, finalizou o russo Movsar Magomedov com uma chave de pé invertida. Depois, voltou ao tatame para disputar a final do torneio absoluto contra Guilherme Augusto e venceu por decisão dos juízes, garantindo o prêmio de US$ 3 mil.

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O evento ainda teve vitórias de brasileiros conhecidos do MMA. Gleison Tibau superou Philip Rowe por decisão, enquanto Herdeson “Capoeira” Batista venceu Kelvin Gastelum. João Zeferino também saiu vitorioso diante de Rinat Fakhretdinov e conquistou o cinturão até 90kg do Battle Jiu-Jitsu. Na disputa entre Edson Barboza e Rashid Magomedov, o russo levou a melhor por decisão dos juízes.

RESULTADOS COMPLETOS:

ACBJJ 23

Arena Carioca 1, Rio de Janeiro

Sexta-feira, dia 13 de novembro de 2026

– André Galvão venceu Rousimar “Toquinho” Palhares por decisão dos juízes;

– Rodolfo Vieira venceu André “Sergipano” Muniz por finalização;

– Rashid Magomedov venceu Edson Barboza por decisão dos juízes;

– Diogo “Baby Shark” Reis venceu Bruno Borges por finalização;

– Raisov Yusuf venceu Daniel Willycat por decisão dos juízes;

– Ary Farias venceu Yusup Saadulaev por decisão dos juízes;

– Antônio “Cara de Sapato” venceu Ivan Shtyrkov por decisão dos juízes;

– João Zeferino venceu Rinat Fakhretdinov por decisão dos juízes;

– Natan Schulte venceu Elves Brener por decisão dos juízes;

– Gleison Tibau venceu Philip Rowe por decisão dos juízes;

– Herdeson “Capoeira” Batista venceu Kelvin Gastelum por decisão dos juízes;

– Jonnatas Gracie venceu Islam Mamilov por decisão dos juízes;

– Kamil Guseinov venceu Cláudio Ribeiro por decisão dos juízes;

– Felipe “Laranjinha” Costa venceu Eldar Sayidov por decisão dos juízes;

– Rider Zuchi venceu Vinicius Liberati por decisão dos juízes;

– Yatan Bueno venceu Guilherme Augusto por decisão dos juízes;

– Askhab Zulaev venceu Joilton Peregrino por decisão dos juízes;

– Elijah Dorsey venceu João Gabriel Galvão por decisão dos juízes;

– Yatan Bueno venceu Movsar Magomedov por finalização;

– Rafael Trabuco venceu Guilherme Augusto por decisão dos juízes.