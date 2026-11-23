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O Jiu-Jitsu gaúcho terá um fim de semana especial nos dias 28 e 29 de novembro. O Centro de Eventos da FIERGS, em Porto Alegre, receberá a Grande Final da Copa Prime e a Copa dos Campeões, em uma programação que pretende ir além das disputas no tatame, reunindo atletas, professores, famílias, marcas e profissionais do esporte.

A iniciativa é resultado de um projeto que busca oferecer uma experiência mais ampla à comunidade. Segundo Lu Rangel, organizadora do evento, a proposta de transformar a Copa dos Campeões em algo maior nasceu de um sonho antigo, inspirado em grandes competições internacionais.

“Desde a primeira edição, nossa proposta foi reunir os grandes campeões da temporada para a disputa do tão cobiçado cinturão, mas dentro de uma atmosfera completamente diferente. Queríamos trazer o Jiu-Jitsu sob uma nova ótica, com uma cena cinematográfica, mais refinada, com toda a grandiosidade de um espetáculo, onde os atletas fossem as verdadeiras estrelas”, explica.

Incentivo e programação ampliam o alcance do evento

A realização na FIERGS ganhou viabilidade com o incentivo do Ministério do Esporte, por meio de um Termo de Fomento. O apoio permitiu reunir, em uma mesma estrutura, as competições, uma feira de negócios, seminários, talks, oficinas infantis e atrações de entretenimento.

“Há mais de 20 anos realizamos campeonatos e sabemos fazer isso muito bem. Mas, quando contamos com o apoio do poder público, da iniciativa privada e de patrocinadores que acreditam no esporte, conseguimos ir muito além”, destaca Lu.

No sábado, 28, a Grande Final da Copa Prime terá disputas de Gi e No Gi, abertas a todas as categorias, além de seminário de arbitragem, talks e podcasts ao vivo nos Estúdios Prime. Os debates abordarão temas como educação esportiva, questões jurídicas, representatividade feminina, histórias de superação e a conexão entre o Jiu-Jitsu e o MMA.

A programação também contará com uma feira de marcas, estandes e praça de alimentação. Para Lu, o espaço representa uma oportunidade de aproximar empresas e comunidade por meio de experiências e relacionamentos.

“Queremos que a feira seja um espaço de relacionamento, negócios e oportunidades, onde marcas, profissionais e toda a comunidade esportiva possam se conectar e construir novas parcerias”, afirma.

Copa dos Campeões encerra a temporada no domingo

No domingo, 29, será a vez da Copa dos Campeões, que reunirá os atletas classificados ao longo da temporada Prime em busca dos cinturões. A programação terá categorias kids, semifinais, disputas infantojuvenis e as categorias principais, além de oficinas de Jiu-Jitsu.

A expectativa da organização é que o encontro represente um avanço para o esporte no estado, valorizando não apenas os resultados esportivos, mas também o conhecimento, os negócios e as oportunidades para quem faz parte da modalidade.

“O incentivo não viabiliza apenas um evento: ele amplia oportunidades, gera conhecimento, fortalece negócios, valoriza atletas e deixa um legado para toda a comunidade esportiva. É justamente isso que buscamos nesta edição”, conclui Lu Rangel.