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O Rio de Janeiro recebe neste sábado, 14 de novembro, um espetáculo que promete redefinir o protagonismo das categorias de base no cenário competitivo. A Upper Arena, no Flamengo, abre suas portas às 14h para a edição inaugural do Turris Invitational, evento idealizado pelo advogado e incentivador do esporte Eduardo Turris.

Com início dos combates marcado para as 15h e transmissão ao vivo para o mundo inteiro através da plataforma FloGrappling, a competição nasce já com status de grande vitrine internacional ao colocar frente a frente algumas das maiores promessas do Jiu-Jitsu nacional e internacional.

Mais do que uma simples sequência de lutas, o torneio introduz o conceito de “luta colorida”, uma proposta estética e esportiva que coloca as faixas azul, roxa e marrom no centro das atenções. A programação extensa contará com cerca de 50 combates entre disputas de kimono e No-Gi, abrangendo desde os talentos do Kids e Juvenil até nomes da faixa-preta.

O grande ápice da noite fica por conta do eletrizante Grand Prix sem kimono reunindo 16 atletas das categorias juvenil e adulto, além de superlutas aguardadas como os duelos entre Isaque Lima e Felipe Porto Schiavon, e Kauã Oliveira contra João “Flashboy”.

O peso do projeto reflete-se tanto na cifra expressiva de R$ 100 mil distribuídos entre premiações, bônus especiais e incentivos ao longo da noite, quanto na constelação de lendas que apadrinham a iniciativa. O evento conta com um time de embaixadores formado por pilares do esporte mundial: Júlio Cesar Pereira, Carla Gracie, Charles Gracie e Dedé Pederneiras.

Com lotação propositalmente limitada a 800 espectadores na arena para garantir uma experiência imersiva de luz, som e entretenimento, o evento também abraça o compromisso social com seminários dedicados à conscientização sobre o autismo e à prevenção contra álcool e drogas.

A poucos instantes do soar do gongo inaugural, conversamos com o idealizador Eduardo Turris, que reuniu suas principais reflexões sobre a gênese do projeto e o impacto que espera gerar no futuro da modalidade.

“Queremos tirar as faixas coloridas da sombra e colocá-las no centro da experiência competitiva, celebrando a trajetória, a graduação e o nível técnico de cada atleta. Quando você entrega cenografia, transmissão profissional e premiação real para quem está construindo sua carreira agora, você muda o patamar profissional desses jovens”, disse Turris.