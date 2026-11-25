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A GFTeam tem motivos de sobra para comemorar. Madson Sagica da Costa, o MadShow, e Grasielle Brandão voltaram de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, com importantes conquistas no World Pro. Enquanto o faixa-preta de Roraima celebrou a realização de um sonho, Grasielle confirmou sua força na competição ao conquistar o tricampeonato. Agora, os dois atletas já direcionam suas atenções para os próximos desafios.

Para Madson, o título representa muito mais do que uma vitória no tatame. Natural de Roraima, o atleta construiu sua trajetória enfrentando dificuldades financeiras e incertezas sobre o futuro no Jiu-Jitsu. Quando aceitou fazer parte do Projeto República BJJ, não imaginava que chegaria ao topo de uma das principais competições da modalidade. “Foi um caminho de muitas incertezas. Eu nunca imaginava que poderia seguir uma carreira no Jiu-Jitsu. A falta de dinheiro, as dificuldades e as dúvidas foram meus maiores adversários”, revelou o faixa-preta.

A preparação de Madson para o World Pro foi intensa, com treinos exigentes no Projeto República BJJ. O atleta apontou a perda de peso como um dos maiores desafios, após um ano inteiro de dieta e competições. No campeonato, as quartas de final contra Sebastian Serpa e a decisão diante de Giuliano Spera foram os combates que mais exigiram dele.

A estratégia inicial era buscar a vantagem e trabalhar por cima, passando a guarda dos adversários. Na final, entretanto, foi necessário mudar os planos. Como Giuliano Spera não quis lutar por baixo, Madson precisou buscar a queda que definiu a vitória. “Eu já sabia que a maioria dos meus oponentes iria me chamar para a guarda. Na final, tudo mudou, porque meu oponente não quis ficar por baixo. Minha estratégia teve que mudar para conseguir a queda que definiu a vitória”, explicou.

Tricampeã do World Pro

A conquista em Abu Dhabi também fortaleceu a motivação de Grasielle Brandão para a sequência da temporada. A tricampeã do World Pro considera o resultado um momento importante para sua carreira e já trabalha para alcançar novas metas. “Se manter ganhando é algo bem complicado. A chave está cada dia mais difícil. Eu e o tio Lúcio (Flávio Lúcio, professor da GFTeam Matriz) estamos trabalhando bastante para aperfeiçoar o que já é bom e melhorar os pontos fracos”, afirmou.

Grasielle revelou que chegou à competição nervosa, sem ter dormido direito e se sentindo mal. Mesmo assim, manteve o foco no objetivo. “Eu queria muito ganhar e estava disposta a dar o melhor, independentemente de qualquer coisa”, concluiu a campeã, que tem objetivos ambiciosos: conquistar o ranking do Grand Slam até 49kg e o ranking global. Ela também pretende disputar algumas competições da IBJJF ainda neste ano.