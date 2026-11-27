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A história de um dos personagens mais marcantes do mundo das lutas ganha um novo capítulo nas telas. Nesta segunda-feira (30), o Canal Combate apresenta pela primeira vez na TV brasileira o documentário *Rei Zulu – A Majestade Bárbara*, dirigido por Paschoal Samora e produzido em parceria com a Canal Azul.

O filme percorre a vida de Casimiro de Nascimento Martins, o Rei Zulu, desde suas origens no Maranhão até a consagração nos ringues. Criado nas rodas de tarracá, o lutador construiu uma carreira independente, viajando pelo país em busca de adversários e oportunidades. Em 17 anos de atividade, registrou aproximadamente 150 combates sem derrotas e protagonizou duelos históricos com Rickson Gracie, diante de grandes públicos no Maracanãzinho.

A produção também revela o lado menos conhecido do atleta, com os treinos improvisados no quintal de casa, a luta pelo sustento da família e a personalidade de um homem que permaneceu em atividade até perto dos 60 anos.

A data da estreia remete a outro momento importante de sua carreira. Em 30 de novembro de 1984, Zulu venceu Sergio Batarelli, em um confronto que entrou para sua história.

Hoje, vivendo em São Luís e utilizando cadeira de rodas, o próprio Rei Zulu revisita sua trajetória em um documentário que resgata personagens, episódios e memórias de uma época fundamental das lutas no Brasil.

Depois da transmissão, o filme também poderá ser assistido pelos assinantes do pacote Premium do Globoplay.