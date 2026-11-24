A elite da arte suave mundial deu um verdadeiro espetáculo na Mubadala Arena, nos Emirados Árabes Unidos, durante a edição 2026 do Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship.
Realizado de 9 a 21 de novembro, o torneio reuniu os principais nomes do circuito internacional e consagrou os grandes campeões da temporada na divisão faixa-preta, com amplo domínio brasileiro no topo do pódio.
Confira quem faturou o ouro em cada categoria.
Masculino / Faixa-preta
• Até 56 kg: Omar Ali Alsuwaidi (Emirados Árabes / Al Wahda Jiu-Jitsu Club) derrotou Josué Braga (Brasil / Commando Group).
• Até 62 kg: Khaled Mohammed Alshehhi (Emirados Árabes / Al Ain Jiu-Jitsu Club) derrotou Andrew Santos (Brasil / Vision BJJ).
• Até 69 kg: Madson Da Costa (Brasil / GFTeam) derrotou Giuliano Spera (Brasil / PSLPB Cicero Costha).
• Até 77 kg: Elijah Dorsey (Estados Unidos / Lloyd Irvin Martial Arts) derrotou Jefferson Goteu (Brasil).
• Até 85 kg: Jonatham Gabriel Silva (Brasil / Abu Dhabi Police Academy) derrotou Saeed Alkubaisi (Emirados Árabes / Al Wahda Jiu-Jitsu Club).
• Até 94 kg: Fellipe Andrew Silva (Brasil / ADMA) derrotou Telmo Castro (Angola / Fight Nation International).
• Até 120 kg: Felipe Bezerra (Brasil / Commando Group) derrotou Alexander Sak (Alemanha / Abdullaev Team).
Feminino / Faixa-marrom e preta
• Até 49 kg: Grasielle Brandão (Brasil / GFTeam) derrotou Carlota Prendes Larios (Espanha / Círculo de Jiu-Jitsu).
• Até 55 kg: Ariadne de Oliveira (Brasil / Dento Dojo) derrotou Annie Ramirez (Filipinas / Combat Martial Arts).
• Até 62 kg: Lillian Marchand (Canadá / Feras) derrotou Maria Luisa Delahaye (Brasil / GFTeam).
• Até 70 kg: Lívia Barasine (Brasil / Dream Art) derrotou Denise Krahn Fuentes (Guatemala / Hilti BJJ Berlin).
• Até 95 kg: Gabrieli Pessanha (Brasil / Infight Brazil) derrotou Yara Nascimento (Brasil / Al Wahda Jiu-Jitsu Club).