Vídeo: A receita do açaí de Helio Gracie

A fruta roxa e antioxidante que faz parte da dieta do Pará ganhou o mundo, e não é por menos. O açaí se tornou essencial em qualquer papo que tenha Jiu-Jitsu e esportes, como pré e pós-treino de respeito. Carlos e Helio Gracie, nascidos em Belém, ajudaram a popularizar a fruta. Mas nada de peixe o camarões entravam na mistura dos Gracie, e sim outras frutas e alimentos capazes de deixar a refeição ainda mais nutritiva.

Os patriarcas da família Gracie seguiam uma rigorosa rotina de alimentação, que tinha como pilares a não mistura de cereais entre si, gorduras com açúcar e alimentos ácidos com nenhum outro tipo, essencial para uma digestão limpa. No caso do açaí, Helio gostava de turbinar com queijo, mel e tâmaras, além de outras receitas que levavam água e carne de coco.

No vídeo abaixo, Helio convidou a equipe do SporTV para conhecer um pouco do seu dia e seu café da manhã. Confira!