Destaques do Rio Grande do Sul no Brasileiro 2026

Share it

Depois de reinarem no Top Ranking da Copa Prime, Leonardo Ferreira, Cintia Camargo da Fontoura Honorato, Maisa Gurgel, Gabriel Azambuja, Bethânia Acosta, Lairton Primaz, João Vitor Alves (Sorriso), Luiz Felipe Rigo, Isaac Lima, Maria Clara Cardoso de Abreu, Matheus Silva da Silva (Teteu), Luciano Henrique Assis de Oliveira e Ana Paula Gonçalves Soares levaram para o Campeonato Brasileiro muito mais do que seus nomes entre os melhores do Rio Grande do Sul. Levaram o ritmo de quem passou temporadas inteiras sendo desafiado, pressionado e constantemente colocado à prova.

A cada etapa e temporada da Copa Prime, esses atletas enfrentaram embates difíceis, adversários de estilos variados e a responsabilidade de se manterem no topo de um ranking altamente competitivo. Entre vitórias, ajustes, superações e aprendizados, construíram uma base essencial para a alta performance: foco, determinação e busca permanente por evolução.

No Brasileiro, essa trajetória ganhou confirmação nacional. Quem se destacou no circuito gaúcho também brilhou diante dos melhores do país. Quem reinou no Rio Grande do Sul também se fez coroar no Brasil.

Leonardo Ferreira subiu ao topo do pódio no Adulto Faixa-Preta Pesado, representando a Alliance, reforçando uma trajetória já reconhecida pela Copa Prime, onde foi recentemente homenageado. O atleta também consolidou seu nome entre os faixas-pretas mais expressivos da atualidade ao alcançar o topo do ranking mundial da modalidade.

A Top Ranking Cintia Fontoura confirmou sua força entre as faixas-pretas ao conquistar o ouro e o bicampeonato no Master 2 Faixa-Preta Médio, representando a Equipe A. Maisa Gurgel conquistou o Absoluto da Master 1 Faixa-Preta em uma final emocionante. Gabriel Azambuja garantiu o lugar mais alto do pódio na Master 3 Faixa-Preta Leve e, para completar a emoção em família, viu o primo, o árbitro Lucas Gatti, consagrar-se campeão na categoria Master 3 Faixa Preta Meio Pesado e no Absoluto. Bethânia Acosta conquistou o ouro na Master 4 Faixa-Preta Leve, enquanto Lairton Primaz teve atuação impecável ao garantir o título na Master 5 Faixa-Preta Pesado.

Na categoria adulto, três nomes traduzem bem o impacto do circuito na lapidação de competidores. João Vitor Alves, o Sorriso, atleta gaúcho já conhecido por resultados internacionais, confirmou o ouro no Adulto Faixa-Marrom Pluma, pela Alliance. Luiz Felipe Rigo, outra referência acostumada a títulos internacionais, marcou seu nome como campeão do Adulto Masculino Faixa-Marrom Super Pesado. Já o talentoso Matheus Silva da Silva, o Teteu, campeão Top Ranking na faixa-azul pela Alliance Mário Reis, conquistou o Brasileiro no Adulto Faixa-Azul Pena.

Entre os jovens, o brilho foi ainda mais simbólico. Maria Clara Cardoso de Abreu, da Kulmann Jiu-Jitsu, fez uma campanha de impacto no Juvenil 2 Faixa-Roxa, vencendo tanto o Super Pesado quanto o Absoluto Pesado. A dobradinha evidencia não apenas talento, mas também maturidade competitiva para uma atleta ainda em formação. Já Luciano Henrique Assis de Oliveira, da Alliance Jiu-Jitsu, confirmou o ouro no Juvenil Faixa-Azul Pena, repetindo no Brasileiro o protagonismo que o colocou entre os grandes destaques da base no Top Ranking gaúcho. Ambos tornam-se campeões pelo segundo ano consecutivo.

A lista de campeões ainda conta com Isaac Lima, representando a equipe Luciano Pinto BJJ, que conquistou o título na Master 7 Faixa Marrom Médio, e Ana Paula Gonçalves Soares, Top Ranking na divisão feminina master da Copa Prime, vencedora do Brasileiro na Master 2 Faixa Branca Super Pesado, pela Alliance. Suas conquistas reforçam outro ponto importante do circuito: a Copa Prime não desenvolve apenas atletas da base ou do adulto competitivo, mas também oferece às categorias master um calendário capaz de manter atletas ativos, preparados e conectados ao alto rendimento.

O desempenho coletivo desses atletas ajuda a explicar a relevância da Copa Prime no desenvolvimento do Jiu-Jitsu gaúcho. Em uma temporada com mais de 12 etapas e eventos classificatórios, o atleta aprende a competir com frequência, a lidar com vitórias e derrotas, a ajustar estratégia, peso, ritmo, ansiedade e tomada de decisão. É nesse processo, repetido mês após mês, que se constrói a diferença entre o competidor talentoso e o campeão preparado para grandes palcos.