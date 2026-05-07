ADCC 2026: a “selva” do grappling que pode consagrar lendas e mudar carreiras

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Em um cenário cada vez mais competitivo e profissional, com novas organizações surgindo e ampliando o mercado das superlutas, o ADCC World Championship chega a 2026 reafirmando sua posição como o torneio mais desafiador e prestigiado do grappling mundial. A combinação entre chave dura, regras que favorecem o jogo agressivo e a presença da elite global transforma o evento em um verdadeiro divisor de águas na carreira de qualquer atleta, agora ainda mais valorizado pelo aumento significativo da premiação. O evento está marcado para os dias 12 e 13 de setembro, em Cracóvia, Polônia.

“O ADCC ainda é super importante e um impulsionador de carreira. O título não é tarefa fácil. É a selva mais perigosa do grappling na atualidade”, afirma o jornalista Vitor Freitas, criador do VF Comunica, portal especializado em Jiu-Jitsu, que destacou que a dificuldade do torneio é justamente o que sustenta seu peso histórico dentro do esporte. “Não tem como escolher adversário. Seja por convite ou seletiva, você sabe que vai enfrentar pedreiras do início ao fim. O título tem um peso gigante para a carreira.”

Entre os principais nomes para a disputa, o jornalista aponta atletas que vivem grande fase, como Diogo Reis e Mica Galvão. “Diogo está sempre ativo e isso faz ele chegar muito forte. Já o Mica é um artista da finalização, sempre ofensivo, e o ADCC favorece muito o estilo dele. A nova geração europeia também tem revelado talentos. Nomes como Niko Mikulyszyn e Marlon Tajik podem surpreender.”

Mesmo com o crescimento de eventos como o UFC BJJ, o torneio mantém seu protagonismo no cenário global. “O atleta precisa construir carreira e não tem outro caminho sem conquistar títulos importantes como o ADCC”, destaca Vitor, profissional que atua no mercado de Grappling há mais de uma década.

O aumento da premiação também reposiciona o evento no mercado. “O ADCC sai de um lugar ‘sagrado, mas pouco rentável’ e entra na briga com quem já vinha pagando bem. Agora ele é um alvo completo: legado e dinheiro. Por isso, ganhar ADCC continua sendo o selo máximo do grappling sem kimono. É o tipo de conquista que encerra discussão e valida a carreira”, concluiu.