PBJJF detalha parceria e transmissões de campeonatos com a FloGrappling

A organização PBJJF e o canal FloGrappling assinaram um acordo, em fevereiro, para transmissões de eventos de Jiu-Jitsu.

A equipe GRACIEMAG esta semana foi colher mais informações com João Paulo Ferreira, presidente da PBJJF, sobre o significado da parceria, e os benefícios para atletas e patrocinadores. Confira.

GRACIEMAG: Já definiram que eventos serão exibidos pelo portal da FloGrappling?

JP FERREIRA: Estamos estruturando a transmissão dos principais eventos do nosso calendário internacional. A meta é que sejam exibidos campeonatos variados, dos abertos ao grand slam, dos continentais ao mundial. O primeiro evento está definido dentro do nosso calendário estratégico, e será o New Jersey Spring International Open.

Qual é a importância desse acerto?

Confiamos que essa parceria nasce com visão de longo prazo. Não é algo pontual, mas parte de um projeto maior de profissionalização e valorização do Jiu-Jitsu no cenário mundial. Esse movimento não acontece da noite para o dia. Estamos trabalhando no fortalecimento da marca PBJJF há anos e expandindo para novos continentes, aumentando o número de atletas, elevando o padrão de organização e criando uma identidade forte dentro do mercado.

O que foi decisivo para a assinatura?

A parceria foi uma consequência natural desse crescimento da PBJJF no mercado dos eventos de Jiu-Jitsu. Ela surge a partir do momento em que a PBJJF passa a ter relevância internacional suficiente para gerar interesse estratégico. Foram meses de conversas, alinhamentos e planejamento para garantir que a transmissão agregasse valor à marca, aos professores e aos atletas.

Quais os benefícios que uma parceria com a FloGrappling podem trazer?

Para a PBJJF, o ganho gira em torno do fortalecimento institucional, do aumento da visibilidade global e de uma imensa valorização da marca. Uma parceria assim mexe com o interesse dos patrocinadores e dos torcedores. Creio que com isso estamos nos consolidando como uma das três maiores federações do Jiu-Jitsu global.

E para os competidores e equipes?

Para os atletas de Jiu-Jitsu, o impacto é ainda maior. O campeonato exibido ao vivo acarreta em maior exposição, maior reconhecimento profissional, mais possibilidades de atrair patrocinadores, valorização do currículo esportivo e a sensação de pertencimento a um projeto maior. Uma transmissão de alto nível no fim das contas fortalece o evento como palco internacional. Isso não é apenas uma estratégia de mídia – é posicionamento. Isso é mais um passo em nossa missão: elevar o Jiu-Jitsu a um novo patamar.