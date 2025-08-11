PBJJF organiza eventos em Santa Catarina e Maryland e reforça expansão do Jiu-Jitsu

Share it

Em 16 de agosto de 2025, a Professional Brazilian Jiu-Jitsu Federation (PBJJF) realizará dois dos seus principais eventos do calendário de modo simultâneo. O Campeonato Sul-Americano da PBJJF será em Itapema, em Santa Catarina, enquanto o Pan-Americano da organização será em Maryland, nos Estados Unidos.

A realização simultânea de duas grandes competições em continentes diferentes, de acordo com os dirigentes, será mais do que um feito logístico — mas uma declaração da força e da visão global da federação.

“As expectativas para o Sul-Americano da PBJJF em Itapema são as melhores possíveis”, afirma João Paulo Ferreira, fundador da PBJJF ao lado do campeão Max Gimenis. “A região Sul do Brasil tem demonstrado um crescimento significativo na prática do Jiu-Jitsu, com academias cada vez mais estruturadas, professores comprometidos com a formação de novos talentos e uma comunidade muito engajada.”

Segundo JP, a escolha de Itapema reflete o reconhecimento da importância esportiva e cultural da região. “Queremos que o evento seja não só uma grande competição, mas também uma celebração do Jiu-Jitsu sul-americano e um marco para o esporte”, completa.

Ao mesmo tempo, a PBJJF concentra esforços nos Estados Unidos, um dos maiores mercados do Jiu-Jitsu mundial. O Pan-Americano, marcado para acontecer em Maryland, reforça o movimento de internacionalização da liga. “Organizar dois eventos internacionais no mesmo dia é um desafio enorme e, ao mesmo tempo, um reflexo do crescimento e da maturidade da nossa federação”, destaca João Paulo.

Para viabilizar a operação, a federação investiu em equipes locais qualificadas, processos padronizados e soluções tecnológicas que asseguram qualidade e identidade em qualquer território.

“Contamos com lideranças operacionais altamente sincronizadas e um sistema de gestão que nos permite manter a experiência do atleta e do público no mais alto nível, independentemente do país”, garante o dirigente.

Mais do que realizar eventos, a PBJJF está empenhada em construir uma federação global. “O Sul-Americano e o Pan-Americano são estratégicos para consolidar a marca da PBJJF. Mostramos ao mundo que o Jiu-Jitsu é uma linguagem universal e que estamos prontos para conectar atletas, professores e academias em escala mundial”, finaliza João Paulo Ferreira.

Para saber mais, visite o portal da PBJJF.