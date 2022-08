Torneio em tributo a Leandro Lo será organizado em Las Vegas

Share it

A trágica morte de Leandro Lo abalou a comunidade inteira do Jiu-Jitsu. Diferenciado dentro e fora dos tatames, o faixa-preta paulista era uma das raras unanimidades no esporte. Se antes Lo fazia uma multidão celebrar suas conquistas, o faixa-preta fez fãs, amigos e familiares chorarem com sua partida. E, a partir de agora, pensarem nos mais variados tributos e homenagens para celebrar a memória do eterno campeão.

Uma iniciativa que promete emocionar a comunidade das artes marciais será o Leandro Lo Invitational Jiu-Jitsu Tournament, evento organizado pelo professor Robert Drysdale.

O campeonato será disputado no domingo, 4 de setembro, na sede da Zenith BJJ, em Las Vegas. A receita do evento será integralmente doada à família do ídolo para o pontapé inicial do Instituto Leandro Lo, projeto social voltado à formação de praticantes de Jiu-Jitsu de comunidades carentes.

Leandro Lo iniciou sua vitoriosa carreira no Jiu-Jitsu no Projeto Social Lutando pelo Bem (PSLPB), liderado pelo faixa-preta Cícero Costha. Dali, o atleta se destacou desde a faixa-azul, conquistou o mundo e deixou um legado eterno para futuros praticantes da modalidade.

Drysdale reiterou a importância do Leandro Lo Invitational Tournament para que os familiares do lutador consigam os recursos necessários para a criação do projeto: “Um gênio do Jiu-Jitsu como ele é insubstituível, e a tragédia com Leandro Lo ainda está no coração e na mente de todos”, lamentou Robert. “Tudo o que podemos fazer agora é honrar sua memória, fazendo o que todos amamos e temos em comum: treinar e competir. E também ajudar a manter sua memória viva”.

Robert Drysdale pensou no torneio como modo de ajudar a família com o instituto que vão criar em seu nome, e também para unir a comunidade em homenagens ao ídolo. “Quero então convidar toda a comunidade do Jiu-Jitsu a vir a Las Vegas para os Mundial de Masters, da IBJJF. E competir no domingo seguinte, 4 de setembro, em nome de Lo. A receita total do evento será destinada ao Instituto Leandro Lo, que a sua família e amigos estão organizando no Brasil. Teremos crianças (5 anos ou mais), adolescentes, adultos e masters 1, 2, 3 e 4, e medalhas para os primeiros quatro colocados. Esperamos todos aqui e boa viagem” finalizou Robert.

O custo da inscrição no torneio é de 90 dólares.

Para saber mais sobre a inscrição, veja aqui: https://drysdalebjj.com/