Os 5 erros que você não pode cometer antes de um grande campeonato

Onde os competidores erram antes de um grande evento de Jiu-Jitsu? Passamos a questão ao campeão Rafael Dallinha, professor na Califórnia, e ele fez uma lista para você não errar mais – seja você um atleta da elite ou um iniciante em torneios e disputas esportivas. Oss!

1. Cortar peso de forma irresponsável

“Muitos atletas tentam perder muito peso nos últimos dias antes da competição, o que pode prejudicar o desempenho físico e mental”, lembra Rafael. “Isso inclui desidratação extrema, jejum prolongado ou uso excessivo de sauna. Tenha sabedoria ao enfrentar a balança.”

2. Treinar em excesso (overtraining)

“Tentar compensar a ansiedade treinando demais pode levar os atletas a fadiga, lesões e queda no desempenho. O corpo precisa de tempo para se recuperar — especialmente na semana da competição”, diz o professor radicado em San Diego.

3. Negligenciar o descanso e o sono

“Dormir mal nos dias anteriores ao campeonato afeta diretamente o foco, reflexos e a tomada de decisão durante a luta.”

4. Não simular situações reais de luta

“Muitos treinam apenas rolas, drills e confere normais, sem simular condições de competição como tempo cronometrado, placar, regras específicas da Federação ou lutas contra adversários de estilos diferentes. Quem quer ser campeão se aprofunda no assunto.”

5. Ignorar o lado mental e emocional

“Jamais deixe de lado o controle da ansiedade, autoconfiança e foco. Essa negligência do aspecto mental pode fazer com que o atleta trave e não use todo seu leque de técnicas na hora da luta. A mente despreparada costuma ser o maior inimigo do rendimento. Oss!”