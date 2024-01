Cientista une prática e teoria e ganha a faixa-preta de Jiu-Jitsu na Alliance Lindoia

Share it

Mestre em anatomia e em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor André Lopes é o mais novo faixa-preta de Jiu-Jitsu da escola Alliance Lindoia, em Porto Alegre.

O doutor, autor de cinco livros, mais de 60 artigos científicos e com mais de 160 mil seguidores no Instagram, conseguiu unir em sua rotina as palestras, aulas e os treininhos, e tornou-se faixa-preta no fim de 2023.

Para melhorar, sua esposa, a também doutora e especialista em nutrição Patricia Rodrigues, foi graduada faixa-marrom na equipe liderada por Anderson Meneghetti.

O PhD usou a mesma disciplina e paixão pelo conhecimento demonstradas em suas pesquisas, estudos, palestras e aulas para evoluir no Jiu-Jitsu, e a faixa-preta veio como recompensa após tanta dedicação.

“Procuro abordar os temas mais complexos de uma maneira acessível e envolvente, para cativar os estudantes”, diz André Lopes.

Bem-vindo ao seleto grupo de faixas-pretas, doutor. Oss!