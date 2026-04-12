Omar Damazio une Jiu-Jitsu e experiência policial em trajetória voltada à defesa pessoal aplicada à realidade das ruas

Share it

Mais do que uma trajetória entre o tatame e as ruas, o faixa-preta de Jiu-Jitsu Omar Damazio construiu um trabalho sólido como instrutor ao transformar sua vivência operacional em um modelo de ensino voltado à realidade. Com mais de 25 anos na Polícia Militar, incluindo atuação em unidade de elite, ele desenvolveu uma abordagem prática de defesa pessoal focada em controle, contenção e resposta eficiente em situações críticas.

Sua base nas artes marciais começou ainda na infância, com passagens por Judô, Capoeira e Kung Fu, experiências que ajudaram a formar disciplina e consciência corporal. No entanto, foi ao longo da carreira que essa base ganhou direcionamento técnico. “Desde muito jovem, sempre estive envolvido com artes marciais. Isso contribuiu para a construção da minha base disciplinar e marcial”, relembra, destacando que essa formação inicial foi fundamental para o desenvolvimento posterior voltado à aplicação prática.

O ponto de virada aconteceu em 2013, ao ingressar no BOPE, quando passou a enxergar o Jiu-Jitsu sob uma ótica operacional. “Foi nesse ambiente que passei a enxergar as artes marciais não apenas como modalidade esportiva, mas como uma ferramenta técnica de controle, contenção e reação em confrontos de curta distância.” A partir desse momento, o foco deixou de ser apenas a performance esportiva e passou a incluir recursos como clinch, quedas, domínio posicional, montada, controle de costas e imobilizações, elementos essenciais para neutralizar ameaças de forma eficiente e proporcional.

Graduado faixa-preta pelo mestre Thiago Torin, Damazio direcionou sua formação para a aplicabilidade profissional do Jiu-Jitsu. “Percebi que o Jiu-Jitsu oferecia soluções concretas para situações em que era necessário controlar, imobilizar e neutralizar resistência com técnica e proporcionalidade”, explica. Essa visão prática passou a orientar tanto sua atuação quanto o desenvolvimento de treinamentos voltados à realidade operacional.

Vivência operacional como base do ensino técnico

A experiência acumulada ao longo de mais de duas décadas na Polícia Militar é a base que sustenta seu trabalho como instrutor. Segundo ele, a vivência nas ruas exige muito mais do que domínio técnico. “A rua impõe um tipo de confronto imprevisível, dinâmico e quase sempre marcado por stress, fadiga e pressão psicológica. Nesses contextos, não basta conhecer técnicas; é preciso saber ler o cenário, decidir rápido e agir com controle.” Essa leitura direta da realidade é o que fundamenta o conteúdo que hoje transmite aos seus alunos.

A formação em operações especiais também foi determinante na construção da sua metodologia. Submetido a treinamentos de alta exigência física e emocional, Damazio desenvolveu uma abordagem baseada em repetição técnica, clareza mental e execução sob pressão. “Desempenho real depende de preparo contínuo e da capacidade de agir com precisão mesmo em condições adversas”, afirma, conectando essa experiência diretamente ao modelo de instrução que aplica atualmente.

Hoje, sua atuação como instrutor vai além do ensino tradicional de defesa pessoal. Ele se posiciona como um formador de profissionais preparados para atuar em ambientes de risco. “Minha metodologia é baseada em simplicidade, eficiência e repetição consciente. Procuro ensinar o que pode ser executado sob pressão, com clareza e adaptação ao contexto real”, explica. O foco está em técnicas que funcionam na prática, permitindo controle da situação e uso proporcional da força.

Dentro dessa proposta, o Jiu-Jitsu aparece como uma ferramenta importante, mas inserida em um sistema mais amplo de técnicas defensivas. Para Damazio, sua relevância está na capacidade de gerenciar confrontos em curta distância. “Ele desenvolve controle corporal, domínio posicional, contenção técnica e capacidade de neutralizar resistência de forma proporcional”, destaca, reforçando sua aplicação em contextos reais de segurança.

Ao longo da carreira, sua principal contribuição tem sido transformar experiência operacional em conhecimento técnico estruturado e aplicável. “Procuro formar profissionais capazes de responder com eficiência, proporcionalidade e segurança em situações de risco elevado”, afirma. Como legado, ele busca fortalecer a defesa pessoal como um campo profissional sério, preparando melhor aqueles que atuam diretamente sob pressão. “Quero contribuir para a profissionalização da defesa pessoal, levando uma metodologia prática, clara e funcional para quem precisa estar pronto para agir quando realmente importa.”