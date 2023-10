Gordon Ryan finaliza Gaudio e explica o estilo Gordon Ryan

Share it

No aniversário de 110 anos de grande mestre Helio Gracie, o Jiu-Jitsu fez a festa em Houston, Texas, nesse domingo 1º de outubro. O evento foi o grandioso Who’s Number One 20, com lutas e disputas de cinturões sem kimono, que marcou o retorno de Gordon Ryan aos tatames após 290 dias de ausência por problemas médicos. O americano precisou retirar as amígdalas e depois teve problemas severos no estômago por conta dos antibióticos.

Pois Ryan não desapontou o público no Texas e os espectadores ligados no portal FloGrappling: garantiu seu cinturão peso pesado ao finalizar Patrick Gaudio em pouco mais de 14 minutos, em combate previsto para 30. Depois, pegou um baú trancado e mostrou que a finalização prevista era a mesma que aplicara segundos antes: a chave de braço, que ele arrochou após montar e pegar as costas de Patrick.

Em entrevista recente a Ana Hissa e Adriano Albuquerque no canal Combate, Gordon distribuiu lições e reflexões sobre sua carreira.

O americano falou sobre sua fama de falastrão e por que tenta promover o esporte com sua língua e postagens afiadas:

“Eu na real só estou fazendo o que todo mundo devia estar fazendo, estou tentando carregar este esporte a um nível de fato profissional, para que as gerações futuras possam ganhar um bom dinheiro competindo”, refletiu Gordon.

“Certa vez o John Danaher conversou com a gente sobre lutadores que sabiam promover os eventos antes. E que, ao subir lá, faziam o oponente parecer um iniciante. Eram esses atletas, caras como Muhammad Ali ou Connor McGregor, que as pessoas queriam ver. Se você consegue envolver as emoções das pessoas, elas estarão dispostas a pagar qualquer coisa para ver você vencer ou perder. É isso que busco como competidor. Creio que nós trabalhamos mais duro que muita gente, e ainda tem campeão do ADCC que não ganha dinheiro nem para pagar o aluguel. Eu sou um cara gentil. Todo mundo diz: cara, ele é tão legal pessoalmente, mas é um babaca no Instagram! Bem, isso acontece porque 95% das minhas interações no Instagram são com pessoas que estão me atacando. Eu apenas os ataco de volta. Pessoalmente todos são legais comigo, e sou legal de volta. Eu não estou lá fingindo. Minha pessoa pública é somente uma versão um pouco amplificada de mim. Você precisa ser real, pois não consegue esconder quem é por muito tempo. Então meu conselho é ser autêntico, você precisa ser quem é de verdade. Mas sempre dá para aumentar o volume um pouco e extrair esse personagem disso”, concluiu o rei sem kimono.

Confira o card do evento no Texas:

WNO 20

Houston, Texas

1º de outubro de 2023

Gordon Ryan finalizou Patrick Gaudio na chave de braço aos 14min42s

GP meio-médio

Mica Galvão venceu PJ Barch no armlock voador aos 47s (finalização da noite) pelo cinturão

Andrew Tackett venceu PJ Barch na decisão mas se contundiu

Mica Galvao venceu Jay Rodriguez na decisão

GP dos penas

Diogo Reis venceu Gabriel Sousa na decisão dos jurados pelo cinturão

Gabriel Sousa finalizou Ash Williams chave de joelho a 11min07s

Diogo Reis venceu Keith Krikorian na decisão

Nathiely de Jesus venceu Rafaela Guedes na decisão dos jurados pelo cinturão

Elisabeth Clay venceu Brianna Ste-Marie na decisão dos jurados pelo cinturão

Rafael Lovato Jr. finalizou Riccardo Evangelista no triângulo aos 6min27s

Thaynara Victoria venceu Tiffany Butler na chave de pé a 8min40s

Steffan Banta finalizou Thomas Bracher no triângulo invertido aos 13min44s