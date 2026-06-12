Tríplice Coroa II aumenta as expectativas para a Copa dos Campeões 2026

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A temporada 2026 da Copa Prime entra em um de seus momentos mais decisivos no próximo dia 21 de junho, quando a Radar Sports, em Gravataí, recebe a Tríplice Coroa II. A etapa representa a reta final da segunda trilogia do ano e pode definir os rumos da corrida pelos títulos mais importantes da temporada.

Após reunir 849 atletas em Montenegro na abertura da trilogia, o circuito chega ao seu segundo capítulo com peso 02 no Ranking Geral e pontuação estratégica na disputa que levará os campeões à primeira semifinal da Copa dos Campeões 2026.

Mais do que medalhas, pontos e premiação em dinheiro, os atletas disputam a oportunidade de permanecer vivos na corrida pelos cinturões mais cobiçados do Sul do Brasil. Os campeões da Tríplice Coroa garantirão vaga na semifinal que definirá os desafiantes da Copa dos Campeões, marcada para o dia 29 de novembro, em Porto Alegre.

A edição de 2026 promete ser histórica. Em sua sétima realização, a Copa dos Campeões prepara uma estrutura inédita e reunirá os grandes campeões da temporada em uma disputa que promete superar todas as edições anteriores. A expectativa da organização é realizar a maior Copa dos Campeões da história, transformando o evento em um verdadeiro espetáculo do Jiu-Jitsu gaúcho.

Com apenas mais uma etapa restante após Gravataí, cada combate ganha caráter decisivo. Um resultado positivo pode colocar atletas e equipes em posição privilegiada na disputa pelos títulos da trilogia, enquanto um tropeço pode comprometer meses de preparação.

A expectativa é de mais uma grande mobilização do Jiu-Jitsu do Rio Grande do Sul, reunindo atletas de diferentes regiões do Estado em confrontos de alto nível técnico, rivalidades tradicionais e lutas que podem definir o futuro da temporada.

As inscrições seguem abertas através do site Sou Competidor. Leitores da GRACIEMAG possuem desconto especial utilizando o voucher #GracieMagPrime.

No dia 21 de junho, a Radar Sports será palco de mais um capítulo decisivo da temporada 2026.

A contagem regressiva para a Copa dos Campeões já começou, e cada luta em Gravataí pode representar um passo fundamental rumo ao maior evento da história da Copa Prime!