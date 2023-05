Irmãos Ruotolo analisam o Mundial 2023 e comentam possível duelo com Tainan

Share it

Os irmãos gêmeos Kade e Tye Ruotolo, de 20 anos, têm construído uma carreira vitoriosa no Jiu-Jitsu, apesar de estarem na faixa-preta há menos de dois anos. Enquanto Tye assumiu o posto de campeão mundial após o doping de Mica Galvão, Kade, aos 19 anos, se tornou o lutador mais jovem a ser campeão do ADCC, no ano passado.

A dupla da Atos tem impressionado a comunidade do Jiu-Jitsu pelo estilo ofensivo e finalizador e está à caça de outras conquistas no esporte. Tye está confirmado no Mundial 2023, a ser disputado entre os dias 1º e 4 de junho, na Pirâmide, em Long Beach, Califórnia. Ele está inscrito no peso médio e espera enfrentar o atual bicampeão mundial Tainan Dalpra na final.

Kade, por outro lado, está focado no sem kimono no momento e terá pela frente o norueguês Tommy Langaker na luta co-principal do One Fight Night 11, no dia 9 de junho, em Bangkok, Tailândia. O combate é válido pelo título dos leves de grappling da organização. Por este motivo, o jovem craque não disputará o Mundial 2023.

Em bate-papo com o jornalista Vitor Freitas, do portal VF Comunica, os irmãos Ruotolo analisaram seus próximos desafios e falaram sobre o doping no Jiu-Jitsu. Confira a entrevista completa abaixo: