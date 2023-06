Claudio França analisa sucesso da American Cup na Califórnia

Share it

A American Cup, tradicional campeonato realizado desde 2008, sacudiu a Califórnia no último sábado, 17 de junho. O evento comandado pelo GMI Claudio França foi sediado mais uma vez em San Jose e reuniu cerca de 900 competidores. O torneio contou com atletas das categorias infantil, juvenil, adulto e master nas categorias com e sem kimono.

O evento promoveu a disputa de lutas especiais para crianças com autismo. Ao todo, sete jovens participaram da chave. A ação foi idealizada pelos professores Mauricio Alonso e Marco Nascimento, que desenvolveram uma metodologia de ensino para crianças com necessidades especiais.

“O objetivo dessa chave especial foi promover a inclusão no esporte e provar que o Jiu-Jitsu é para todos – claro, de acordo com as limitações de cada um”, afirmou Claudio França. “É importante diversificar e ampliar o público para tornar o Jiu-Jitsu acessível à maior quantidade de pessoas possível”, contou Claudio.

O faixa-coral celebrou a realização de mais um evento na Califórnia e compartilhou os pontos em que o campeonato evoluiu em relação à edição passada.

“O saldo foi bem positivo e a American Cup proporcionou um festival de Jiu-Jitsu do mais alto nível. Acredito que a nossa principal evolução foi no programa de chaves e no cronograma. Fomos precisos nos horários das lutas e nosso intuito é melhorar cada vez mais. Também fizemos um investimento significativo nas mídias para fomentar a divulgação do campeonato”, declarou França.

Claudio ressaltou que o propósito do campeonato é expandir a modalidade na Califórnia e gerar uma imagem positiva do Jiu-Jitsu a todos presentes no torneio.

“O objetivo das competições sempre foi divulgar o Jiu-Jitsu e promover as academias da região. É uma tremenda realização ver as crianças competirem pela primeira vez. É algo de que elas se lembrarão para o resto da vida. A minha missão é fazer tudo para que as pessoas tenham uma impressão positiva do evento”, disse Claudio França.

O próximo campeonato organizado pelo GMI Claudio França será o BJJ Tour Santa Cruz, a ser disputado no dia 9 de setembro, na Califórnia. Clique aqui para conferir mais sobre as etapas do BJJ Tour.