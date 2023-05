Fernandinho Rabello ensina seu estrangulamento preferido na montada

Share it

Você chegou na montada, mas está com pouca inspiração – ou pouco ajuste – para finalizar nos treinos? Não se preocupe, o professor Fernandinho Rabello, nosso GMI à frente da Gracie Barra São Gonçalo, preparou para esta aula um estrangulamento básico e eficaz para você testar nos rolas.

Colecionador de medalhas de ouro, Fernandinho é um adepto do Jiu-Jitsu que funciona nas competições e ensina aos alunos como finalizar o adversário sem perder a posição de domínio.

Observe que Fernandinho parte da montada e faz uma pegada no fundo da gola do oponente. Em seguida, o professor ensina o detalhe crucial para executar a posição. “É preciso fazer o contrapeso com o corpo e colar a perna no quadril do adversário quando ele tentar dar a barrigada”, ressalta o faixa-preta.

Ao neutralizar a tentativa de escapada do colega, Fernandinho faz a outra pegada cruzada no kimono e coloca a testa no chão para efetuar o estrangulamento.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons treinos.