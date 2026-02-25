Hidratação: beba água como os campeões

Share it

Beber água é como trazer vida para o seu organismo.

De acordo com os últimos estudos, todas as pessoas deveriam beber dois litros de água fresca por dia. É a quantidade do líquido que perdemos ao longo de 24 horas, por meio da transpiração, urina, respiração e demais atividades vitais do corpo humano. Atletas, contudo, podem precisar de beber o dobro, isto é, quatro litros.

Ao treinar Jiu-Jitsu, ou se exercitar em qualquer modalidade no calor, estar bem hidratado durante o exercício se torna mais do que uma questão de resultados – e sim uma questão de saúde.

Afinal, de acordo com especialistas, a falta de líquido no organismo provoca aumento da freqüência cardíaca, sensação de maior esforço para manter a intensidade, diminuição do desempenho, redução da capacidade de concentração, confusão mental, dores de cabeça e até náuseas.

E, quem bebe menos água envelhece mais rapidamente. De acordo com especialistas como o preparador Marcio Atalla, a recomendação de hidratação mais exata é de cerca de 40 a 50 mililitros por quilo de peso. A hidratação deve ser realizada de hora em hora, isto é, antes, durante e após o treino.

Confira outras sete dicas para você se hidratar como um campeão e voar nos treininhos. Oss!

1. Mantenha a garrafa de água sempre ao seu lado, para evitar o esquecimento.

2. Frutas também hidratam. Evite lanches gordurosos e invista nas frutas de sua preferência, todos os dias.

3. Você pode conferir se está bebendo água de modo apropriado. Pela cor da sua urina. Ela está amarelo-escura? Beba mais água. Se estiver amarelo-transparente, você acertou a quantidade.

4. Acordar e tomar um belo copo de água é excelente para a saúde em geral. Seu organismo tem muito trabalho ao reter líquidos de madrugada.

5. Pare de beber água 20 minutos antes das refeições, e beba até um copo de líquido não muito gelado durante a comida. Isso alivia a digestão.

6. Volte a beber líquido duas horas depois do término da refeição.

7. Cuide do lixo e do ambiente ao seu redor. Evite ser mais um agente de poluição – é do meio ambiente e dos pequenos rios que nasce a água que você bebe.