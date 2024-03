Uma década do Hall da Fama do Jiu-Jitsu

Share it

Há dez anos, em maio de 2014, o hotel Hilton em Long Beach, Califórnia, recebeu os maiores astros do mundo do Jiu-Jitsu para a festa de inauguração do Hall da Fama do esporte. A IBJJF aproveitou para premiar os melhores atletas e escuderias da temporada, mas o destaque da noite foi mesmo a cerimônia para os membros do Hall da Fama do Jiu-Jitsu.

Michelle Nicolini foi a primeira a ser chamada ao palco para receber sua placa. Cinco vezes campeã mundial na faixa-preta com o ouro pioneiro no absoluto feminino, Nicolini saudou a Federação pela iniciativa: “É muito gratificante receber este tipo de reconhecimento”. Letícia Ribeiro e Hannette Staack, ambas sete vezes campeãs mundial na faixa-preta, foram chamadas a seguir.

“Quando comecei a treinar, eu era a única menina na academia. Queria aprender a me defender. Agora sou professora e empresária”, disse Hannette.

Rubens Charles “Cobrinha” foi o primeiro homem a subir no palco. Rominho Barral, Rodolfo Vieira e Fabio Gurgel viriam a seguir. Marcus Buchecha, Bruno Malfacine, Saulo e Xande Ribeiro e Roger Gracie fecharam a festa com suas placas.

Uma década depois, o Hall da Fama conta com diversos outros ídolos que mudaram a cara do esporte. Os grandes mestres Rolls e Carlson Gracie, Bernardo Faria, André Galvão, Marcelo Garcia, Royler Gracie, Guilherme Mendes, Lucas Lepri e o saudoso Leandro Lo também estão no panteão do esporte, assim como Roberto Roleta, Robinho Moura, Romero Jacaré e Carlos Gracie Jr.

No feminino, estão eternizadas lá as colecionadoras de ouro Bia Mesquita, Gabi Garcia, Bianca Barreto, Luanna Alzuguir e Kyra Gracie.

Quem você também gostaria de ver no Hall da Fama? Deixe seu comentário. Oss!