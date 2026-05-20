Bruno Jacaré vence 2 eventos no mesmo dia, em cidades diferentes

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Há quem diga que Jiu-Jitsu é a arte de fazer coisas difíceis parecerem simples.

No dia 9 de maio, um sábado de primavera nos Estados Unidos, o professor GMI Bruno Jacaré Dias realizou uma baita façanha. Conquistou pela manhã a medalha de ouro no Boston Spring International Open da IBJJF, na categoria Leve Master 3. Mais uma vez esbanjou sua técnica favorita, os ataques aéreos, como o triângulo voador.

À noite, o faixa-preta da escola Kaizen Jiu-Jitsu teve um outro compromisso desafiador: a superluta sem kimono do evento Reality Fighting, realizado na bela Mohegan Sun Arena, em Uncasville, Connecticut. Boston e Uncasville ficam a aproximadamente duas horas de carro em condições normais de trânsito, mas isso não foi problema para o craque, formado por Marco Barbosinha, que tem como mantra a seguinte frase: “Morra com memórias, não com sonhos.”

O Reality Fighting é uma organização norte-americana que promove cards combinando lutas de MMA profissional/amador e superlutas de grappling (Jiu-Jitsu sem kimono / No-Gi). No show do dia 9 de maio, Bruno Jacaré finalizou Antonio Santos (da Cruvinel Brothers) com a belíssima chave de braço que você pode ver na foto logo abaixo.

“Vencer em dois torneios, no mesmo dia, em dois estados diferentes e com finalizações voadoras! Mais um dia normal em meu escritório…”, brinca Jacaré. “E tudo isso depois de ter ensinado mais de trinta aulas durante a semana na academia, meu amigo.”

Fica o exemplo do craque da Kaizen para os dias em que você estiver com preguiça de ir à academia e treinar Jiu-Jitsu, amigo leitor. Oss!