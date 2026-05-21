Campeão pan-americano de Taekwondo ATA, Lorenzo da Silva intensifica preparação para o Mundial 2026

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O atleta Lorenzo da Silva, faixa preta 4º Dan de Taekwondo ATA e atual campeão pan-americano da modalidade, vem realizando uma intensa preparação ao lado do Mestre Fraga com foco no Campeonato Mundial de Taekwondo ATA 2026, a ser realizado entre 14 e 19 de julho.

Integrante da Seleção Brasileira de Taekwondo ATA, Lorenzo participou de todas as etapas nacionais da modalidade no Brasil durante a temporada de 2025. Buscando elevar ainda mais seu nível competitivo internacional, o atleta também disputou importantes torneios no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Durante sua campanha internacional, conquistou medalha de bronze em Orlando e duas medalhas de ouro em Miami, resultados que reforçam sua posição entre os principais atletas da modalidade e consolidam sua preparação para o Mundial de Taekwondo ATA 2026, que será realizado em Phoenix, Arizona.

Aos 20 anos de idade, Lorenzo já possui uma carreira de destaque no esporte. Praticante de Taekwondo desde os 5 anos, acumula importantes títulos nacionais e internacionais, incluindo o título pan-americano e um campeonato mundial conquistado em 2019. Agora, o atleta busca repetir o feito histórico no Campeonato Mundial de Taekwondo ATA 2026, representando o Brasil em uma das maiores competições da modalidade no mundo.