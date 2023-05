Uma Gracie no topo… do Monte Everest

Share it

“Ser uma Gracie já é sinistro, agora ser Gracie de Angelis torna a pessoa invencível”. A frase reflete o orgulho de Muzio de Angelis com a conquista da irmã, a intrépida Cesalina Gracie, que inspirou a comunidade do Jiu-Jitsu com uma bela lição. Cesalina chegou ao pico do Monte Everest, localizado na fronteira do Nepal com o Tibete, no dia 22 de maio. O Everest é a montanha mais alta do planeta e fica a 8848 metros acima do nível do mar.

Confira a seguir o depoimento da neta de Carlos Gracie e irmã da fera Muzio De Angelis:

“Essa foi minha primeira montanha. A maior de todas. A Deusa Mãe. O Everest me recebeu de braços abertos e com vistas deslumbrantes. Mas logo passou a testar cada grama de força e determinação existente em mim.

“Durante 45 dias, enfrentei desafios quase insuportáveis. Desde ser pega por duas avalanches, cair em uma fenda, escalar com ventos de 70 km/h e enfrentar temperaturas abaixo de -40ºC até outras circunstâncias mortais que surgiram no caminho. E, acredite ou não, isso foi só o começo.

“A maior ameaça de todas, e a que tinha o poder de pôr um fim imediato à minha expedição na montanha a qualquer momento, era a minha mente.

“A batalha constante entre os perigos à frente, o medo de morrer, a exaustão, a desidratação, o corpo completamente esgotada, a dificuldade de respirar e todos os fatores que indicavam que eu estava em um ambiente extremamente inóspito, me fizeram questionar por que eu estava ali e até onde eu estava disposta a ir?

“E minha resposta, toda vez que me sentia assustada, ameaçada, com frio, cansada, triste, era a mesma: Eu vou ficar no topo do mundo!”