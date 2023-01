O adversário faz muita força? Derrube, com esta aula na Litoral Grappling

Share it

Seja no Jiu-Jitsu ou no octógono do UFC, a melhor reação à força é a técnica aplicada com eficiência. Diretamente de Santos, São Paulo, na Litoral Grappling, escola do professor Raul Faconti, a atleta de wrestling Thaissa Ribeiro preparou para a aula de hoje uma queda para você afiar seu jogo nos treinos sem kimono.

Repare que Thaissa usa a força de Isabella Monteiro a seu favor e entra nas pernas da adversária. Quando Isabella faz a esparramada, Thaissa eleva o quadril, ergue a oponente e faz o volante para quedá-la.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons estudos.